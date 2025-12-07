新城勁爆頒獎禮2025丨女歌手提名驚現「鹽焗雞」 歌曲露骨超三級 曾患人格障礙症食抗抑鬱藥

《新城勁爆頒獎禮2025》近日公布了部分獎項的公開投票名單，引發網民熱烈討論。在「勁爆女歌手」的候選名單上，一個令人意想不到的名字「鹽焗雞」赫然在列，讓不少網民一度以為是投票系統出錯，將菜單誤植。然而「鹽焗雞」並非佳餚，而是一位風格前衛、話題性十足的獨立女歌手。

「鹽焗雞」極度神秘

「鹽焗雞」的出現，迅速在網上掀起熱議。由於名字太過獨特，許多網民開玩笑留言：「我都想食，邊度有得叫？」、「我出雞，你出豉油」。這位以「$alty Chick」之名而為人知的歌手，原是一位街頭 busking 表演者。她從未公開透露真實姓名，刻意保持神秘感。她曾解釋：「鹽焗雞是我一個假身份，但是有我最真摯的疑惑與情緒漩渦。」

相關閱讀：新城勁爆頒獎禮2025丨馬浚偉親請炎明熹當表演嘉賓 力邀MIRROR、ERROR、COLLAR出席 落實12月27日下午3點舉行

「鹽焗雞」曾到歐洲留學

「鹽焗雞」表示曾在歐洲留學，旅居英國、意大利、立陶宛等地，並在英國當過上班族。據她透露，藝名的誕生源於在浴室中的一次即興哼唱，當時覺得伴侶太過沉悶，於是創作了一首關於「我唔要男人只係需要X」的歌曲，這也奠定了她日後大膽直白的創作風格。

「鹽焗雞」患有邊緣性人格障礙

對她而言，音樂不僅是藝術，更是治療。她曾公開自己21歲時被診斷出患有邊緣性人格障礙，並需要服用抗抑鬱藥。唱歌和創作成為她舒緩情緒、記錄生活的方式，更形容自己是「香港 fxxk girl emo rap 開山祖師」。

「鹽焗雞」作品大膽露骨

自2021年起，「鹽焗雞」已推出了4張EP及多首單曲，包括《Sorry I'm a Fxxk Girl》、《我唔要男人只係需要X》、《阿姐今年已經30歲》等。她的作品以極度直白和露骨的歌詞，探討女性的情慾和內心世界，例如《我唔要男人只係需要X》就是用來諷刺一位意大利前度的作品。儘管題材非主流，但她的音樂才華和獨特風格吸引了不少忠實聽眾，更曾在2024年登上香港大型音樂節 Clockenflap 的舞台，證明了她在獨立音樂圈中的影響力。

相關閱讀：華納「破冰」拉隊撐新城 Gin Lee望冧莊女歌手金獎 泳兒工作太忙沒時間計劃婚事