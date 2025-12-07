趙震雄退圏令《Signal 2》有難產可能 角色正義與過去行為成衝突 tvN回應：仍在討論當中

韓國演員趙震雄日前被爆高中時期曾是重罪慣犯，涉性侵、偷車等，昨透過公司正式宣布引退，結束21年演藝生涯。SBS、KBS與tvN等主要電視台紛紛採取緊急應對措施，甚至連明年首播的大熱韓劇《Signal 2》也傳出可能難產。

趙震雄犯事後改父親名出道

《Dispatch》爆出本名趙元俊的趙震雄高中時是校園不良份子，曾多次偷車、無牌駕駛、涉性暴力案件，甚至因此被判入少年院服刑，之後他改以父親的名字作藝名出道。其公司Saram 娛樂前日回應稱，與本人確認後，「確實有未成年時期的不當行為，但與性暴力指控無關。」並表示事件距今30多年，難以查明細節。

趙震雄昨日宣布引退，表示：「因為我過去不光彩的行為，讓相信並支持我的所有人失望，我深深道歉。將從今日起停止一切活動，在演員人生上畫下句點。作為一個人好好反省，重新站穩出發。」

《Signal 2》原定明年首播

他主演的《Signal 2》8月時已煞科，原定為2026年上半年首播，但因他的醜聞，劇集可能難產，因為趙震雄在劇中為核心角色，戲份很多，難以將他的戲份剪走。對於劇集會否如期播出，tvN僅表示：「仍在討論當中。」知情者則指作品強調正義與責任，趙震雄更飾演正義警察，跟其的過去形成衝突，要照常播出的可能性極低。