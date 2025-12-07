Tanya Baxter分析藝術投資市場趨勢 業界頂尖顧問來港出席Hotel Artz Fair｜名人雜誌

Hotel Artz Fair 2025（HAF）早前在港麗酒店圓滿落幕，活動展出40位藝術家的作品，有份策劃的全球500大頂尖藝術顧問Tanya Baxter和同樣有作品參展的畫家老公Pip Todd-Warmoth專程從英國飛到香港出席。二人均表示抵港時就像回家一樣，心情難掩興奮，更坦言藝術行業絕非外人眼中的光鮮亮麗，當中亦有不少辛酸。而活動創辦人之一Terry Ma指將酒店藝術展覽這種模式引入香港，是為了讓買家可以購買更合適的藏品，並將藝術融入生活。 撰文：多莉

知名藝術顧問Tanya Baxter與畫家丈夫Pip Todd-Warmoth情定於香港，這次來港出席藝術展，意義重大。

Tanya在現場為觀眾介紹了英國藝術家Jesse Grylls的作品《Cosmica》。

Tanya一直被視為西方與亞洲藝術的橋樑，她大讚HAF潛力無限，專業度高，並坦言近年藝術圈的變化甚大，「現時的投資收藏風氣更強烈，人們的收藏眼光更加開闊，不同年齡層收藏家的風格鮮明，年輕的千禧世代和Z世代更傾向於收藏新興藝術家和視覺藝術家的作品。而老一輩的收藏家仍然偏愛那些非常注重藝術性的作品，非常注重繪畫過程和方法的藝術家，例如布里奇特萊利（Bridget Riley）以及大衛霍克尼（David Hockney）這類學院派藝術家。」

積極發掘栽培新血

Tanya除了專注在藍籌作品外，她亦積極為新一代藝術家提供展示的機會，她直言：「剛畢業的藝術家最難的就是養活自己，這是非常困難。」Tanya會親自到藝術院校發掘人才和新血，為他們創建網站，以及尋找合適的發展方向，將作品帶到國際舞台，幫助他們被大眾和藏家看見。

《Basquiat：兩年‧四個瞬間》結合OLED電視與本地藝術家簡耀宗作品，透過光影層次豐富藝術體驗。

Gabangel於Hotel Artz Fair亮相，呈獻簡耀宗委託創作的作品，同場推出限量版ULTRAMAN「藝術撲克牌」。

問到太太積極培養新人會否很大壓力？Pip笑指自己永遠是太太最愛的藝術家，更認為新血湧現這種現象是一種鼓舞，「這就像樂團的傳承，是一種鼓勵，你必須努力工作，不能安於現狀，為下一幅畫作而努力。」

合拍藝壇夫妻檔

二人在香港定情，Tanya亦自認是香港人，並認為這座城市塑造了她的工作態度和世界觀，「Once a Hong Konger, always a Hong Konger。我回到香港就像回家一樣。」Pip亦十分感激鄧永鏘將他帶到香港開展事業並遇上自己的靈魂伴侶，他同時視Tanya為最佳工作夥伴，「我不喜歡作品與商業掛鉤，Tanya在我身邊為我處理作品銷售和推廣，令我可以百分百專注於繪畫，這種感覺十分好。」在問到三個孩子會否和父母一樣踏入藝術圈時，二人隨即否認，「他們說絕不要步我們後塵。」

獲獎攝影師黎兆明（右二）、Deep Chan（中）與潘偉賢（右一）在Hotel Artz Fair與賓客及收藏家交流。

日本金箔藝術家深沢尚宏亦有在Hotel Artz Fair展出作品。

藝術工作不是賺快錢

談到在藝術界工作期間遇到最大的誤解時，Tanya和Pip均直指在這個行業工作並沒有大眾眼中如此光鮮亮麗，是需要花費大量時間精力跟藝術家及藏家打交道。Tanya坦言自己並不追求單次性的合作，「如果你期望的是快速完成作品賺錢，那就錯了。關鍵在於用真誠贏得人們的信任，令到他們在多年後仍會光顧，令藏家知道你的價格並非虛高，而是市價。除此之外，更要對畫作和藝術家抱持強烈的視覺和情感上的共鳴，如果缺乏這種鑑賞力，那就毫無意義。」

土耳其藝術家Coplu站在自己的作品前，彷彿置⾝於充滿活⼒的世界。

著名黎巴嫩畫家Lydia Moawad亦特地來港出席Hotel Artz Fair。

促進藝術家與藏家交流

HAF的創辦人之一Terry對於今次可以邀請到Tanya親臨現場，感到十分榮幸，亦希望可以透過是次活動，推廣酒店藝術展覽，令藏家可以買到更適合放在家中的藝術品，「我相信好少人的家像藝術展一樣，是四面白色牆打白光；而酒店房的擺設和光線則更貼合家的感覺，令藏家可以更直觀感受到藏品放在家中的效果。」

在酒店搞藝術展，可讓藏家買到更適合放在家中的藝術品。

Hotel Artz Fair聯合創辦⼈Terry Ma與澳洲壁畫藝術家Jamie Torpey。

除此之外，Terry亦指是次HAF邀得不少藝術家親自到場，與參觀者面對面交流，令到買家可以更清楚作品的故事，以及藝術家的創作靈感。而酒店展覽的好處更是可以為海外參展者帶來更高成本效益，「藝術家在酒店房擺放作品供人參觀，晚上他們便會收起作品在房間休息，令他們可以節省開支和時間。」他坦言今次活動有不少的突破，包括邀得澳洲新晉壁畫藝術家Jamie Torpey限時20分鐘現場作畫。Jamie透露是次是她在香港的「處女秀」，但戰績十分可觀，售出約5幅畫作，並有數個正在洽談的委託作品。

Jamie Torpey在20分鐘內即場創作，成功吸引觀眾⽬光。