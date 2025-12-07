Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

盧瀚霆演唱會2025丨Anson Lo 認壓力大每日向媽媽訴苦 幸獲神徒鼓勵 冧爆寄語：至少仲有我陪你哋

影視圈
更新時間：11:15 2025-12-07 HKT
發佈時間：11:15 2025-12-07 HKT

一連五場盧瀚霆《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》昨晚（6日）在亞洲博覽館首場演出，全晚以8個不同造型現身，除了一開場的閃爆造型大露腹肌外，另一套黑金色Deep V造型就大騷胸肌，他企在獅身人面像裝置上，唱出《你都有今日》，又形容這身打扮金碧輝煌，有法老王和rock & roll 的感覺，不過有神徒大叫只看到他的胸肌，當他想以「耳熟能詳」介紹下一首歌時，一時口快快將「耳熟」講成「二十」，他講完也忍不住笑了出來。

想成為能支撐神徒的人

他換上另一個粉紅色造型現身時，全場手燈都變成了粉紅色，唱到《不可愛教主》時，現場噴灑大量粉紅色心型紙片，紙片上更印有不同的公仔，盧瀚霆表示現場的粉紅海很完美，指粉紅海對他的意義很大，除了因為他喜歡粉紅色，也是因為神徒穿粉紅色很靚很可愛，每次見到粉紅就會想起神徒，笑指神徒就像他的伴侶，大家每日都會互相關心，又說這七年因有大家陪伴，否則不會行到今日開第二次個人演唱會，「這七年經常收到你們的示愛，很多內容都很直接，好似是『我愛你，豬』，你們係邊到學的？但我好受，我好鍾意直接。」隨即高呼「我愛你，豬」冧神徒，他續說希望成為一個充滿正能量和堅強的人，因神徒經常向他發放正能量，令他也想成為能支撐神徒的人，他提到最近的狀態似是回到2023年時的不安和忐忑狀態，但他之所以能過度，因身邊有一直支持他的神徒伴侶。

壓力爆煲收神徒鼓勵

Encore時，盧瀚霆表示以往都會似開派對般熱鬧，但這晚更想傳遞愛的感覺，他指一直以來都以自己的音樂和作品傳遞正能量，而他的能量正是來自每一位神徒，他直言近來壓力很大，每日都同媽媽講很累，但又不想她太擔心，幸而在感到壓力爆煲時，不時都收到神徒對他的鼓勵，令他這刻才能站在台上，並寄語大家：「你們可能都在面對不同的難關和不如意事，但你永遠不是孤單一個，至少還有我陪你們。」隨後唱出許廷鏗的《青春頌》，表示會和大家一起加油，最後以《致我》為演唱會劃上句號。

