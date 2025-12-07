Coffee林芊妤超肉感B女滿月即「厭世」 戚眼藐嘴「投訴」反差萌爆燈：邊個搞我pat pat

現年36歲的林芊妤（Coffee），2018年與圈外男友翟志榮結婚，同年誕下兒子翟德彥，兩公婆於2021年再度造人成功，可惜林芊妤不幸流產，直至今年5月再傳來喜訊，但因檢查後發現BB的第13條染色體有異常，令她一度哭成淚人，不過幸好最後無礙。直至上月林芊妤宣布已順利誕下女兒，不經不覺，女兒日前滿月，林芊妤就在其IG分享與女兒的照片，憶起自己24小時不眠不休照顧初生B女，如機械人般不斷重複餵奶換尿片的日子，有感而發表示：「媽媽不易當」。

林芊妤囡囡現「厭世臉」

林芊妤以「媽媽不易當」為題，並發文寫道：「由一開始懷孕不適到完成所有驗血檢查再懷胎九月，然後經歷生育時的各種出血和痛楚，再到生育完後因荷爾蒙改變的情緒起伏和難受的脹奶，以及開始24小時照顧初生嬰兒的生活，餵奶換尿片哄睡覺不停不停重複再重複，連自己的私人時間也沒有了！所以......令我更想小心翼翼的愛惜他們。」並註明「滿月快樂」。她亦表示已為妹妹儲存臍帶血及臍帶組織，而妹妹的臍帶血也同時適合哥哥彥彥去使用。

剛滿月的B女擁有圓潤飽滿的面珠墩充滿肉感，樣子十分可愛，而且表情多多，極具鏡頭觸覺。她戚起一邊眼，嘴角向下，擺出一副趣怪的「厭世臉」，林芊妤更在相中加上「邊個搞我pat pat？」句子，畫面搞笑。可見B女精靈活潑，表情豐富，是個充滿個性的可愛寶寶。

林芊妤離巢後發展更佳

林芊妤曾效力TVB，2014年離巢後成功轉型做KOL，開設瑜伽頻道，現時已有182萬訂閱，IG追隨者同樣過百萬。林芊妤2009年初出道時，曾以本名林婉霞擔任TVB節目《耳分高下》「Sing之天使」雪梨，亦參與過不少劇集演出；即使當年曾發生「殘廁Gathering」事件，令她廣受外界評論，更一度令她失去工作，但她依然堅持開拓新事業，因此受到不少女推崇。現時她除了是自由身演員、註冊瑜珈導師外，同時亦是一位人妻，以及兩個孩子的母親。

