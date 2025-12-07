Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB新聞女神疑奉子成婚？新婚上鏡孕味濃一部位顯粗壯 上月舉行浪漫婚禮嫁大學同學

影視圈
更新時間：16:30 2025-12-07 HKT
發佈時間：16:30 2025-12-07 HKT

現年33歲的前TVB新聞女神梁凱寧（Maggie），早於今年7月生日時IG宣布與拍拖多年的大學同學男友訂婚，結束愛情長跑，並公開多張與未婚夫的甜蜜合照。直至上月中，梁凱寧與未婚夫在日本沖繩一所純白教堂舉行浪漫婚禮，正在做人妻。新婚不久的梁凱寧很快已回歸工作，日前她現身港台節目《凝聚香港》擔任主持時，有網民指她發福孕味濃。

梁凱寧身材變得更豐滿

在節目中，梁凱寧穿上粉紫色連身短裙及白色高踭鞋，被網民發現她好像發胖了不少，臉頰亦有點浮腫，雙腿亦較之前粗壯，甚至指她身材變得更豐滿，身形似懷孕初期的婦女，並留言：「對腳很粗壯」、「係咪有咗」、「奉子成婚？」等。不過亦有粉絲讚她靚女：「靚」、「very beautiful」。

相關閱讀：前TVB新聞女神梁凱寧沖繩教堂舉行浪漫婚禮 嫁愛情長跑大學同學 甜蜜激吻閃盲網民

梁凱寧曾效力TVB新聞部

梁凱寧畢業於浸大傳理系，在學時曾於TVB新聞部實習，至2013年開始擔任TVB互動新聞台兼職主播，2014年正式成為全職TVB新聞主播，曾為節目《新聞提要》、《星期日香港早晨》、《香港早晨》、《睇新聞·講英文》、《午間新聞》及《新聞透視》等擔任主播。

2019年，梁凱寧辭職並在《晚間新聞》向觀眾道別，結束六年主播生涯。同年10月底，梁凱寧亮相香港開電視節目巡禮，更宣佈將主持時事節目《開嚟見我》，另外亦兼任香港浸會大學傳理學院擔任新聞系客席講師。近年梁凱寧重返校園，在香港中文大學醫學院修讀耳鼻咽喉頭頸外科學系及言語及病理理學碩士課程，至2022年畢業，現時亦是一位言語治療師。

相關閱讀：前TVB「咪神」新聞主播嫁神秘圈外男友   下半身透視婚紗照曝光  雙手遮肚照掀討論？ 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
立法會選舉2025．持續更新｜投票時間上午7時半開始 至晚上11時半結束
02:21
立法會選舉．持續更新｜廉署通緝一男子涉於社交平台煽惑不投票 選管會提醒：直選選民切勿蓋兩個印
政情
40分鐘前
立法會選舉．投票率
立法會選舉．投票率｜截至下午4時半 直選投票率升至21.72% 累計接近90萬人投票
政情
7分鐘前
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
7小時前
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪
影視圈
8小時前
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
飲食
22小時前
大埔宏福苑五級火｜金像影后與醫生老公現身災民安置區 低調落區支援：佢哋需要陪伴
大埔宏福苑五級火｜金像影后與醫生老公現身災民安置區 低調落區支援：佢哋需要陪伴
影視圈
18小時前
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
影視圈
2025-12-06 17:00 HKT
「天降」煙蒂燒焦渠 龜裂紋觸目驚心 樓下住戶靠廁所花灑滅火 驚到震：成層都聞到煙
「天降」煙蒂燒焦渠 龜裂紋觸目驚心 樓下住戶靠廁所花灑滅火 驚到震：成層都聞到煙｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
影視圈
2025-12-06 16:30 HKT