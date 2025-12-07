前TVB新聞女神疑奉子成婚？新婚上鏡孕味濃一部位顯粗壯 上月舉行浪漫婚禮嫁大學同學

現年33歲的前TVB新聞女神梁凱寧（Maggie），早於今年7月生日時IG宣布與拍拖多年的大學同學男友訂婚，結束愛情長跑，並公開多張與未婚夫的甜蜜合照。直至上月中，梁凱寧與未婚夫在日本沖繩一所純白教堂舉行浪漫婚禮，正在做人妻。新婚不久的梁凱寧很快已回歸工作，日前她現身港台節目《凝聚香港》擔任主持時，有網民指她發福孕味濃。

梁凱寧身材變得更豐滿

在節目中，梁凱寧穿上粉紫色連身短裙及白色高踭鞋，被網民發現她好像發胖了不少，臉頰亦有點浮腫，雙腿亦較之前粗壯，甚至指她身材變得更豐滿，身形似懷孕初期的婦女，並留言：「對腳很粗壯」、「係咪有咗」、「奉子成婚？」等。不過亦有粉絲讚她靚女：「靚」、「very beautiful」。

相關閱讀：前TVB新聞女神梁凱寧沖繩教堂舉行浪漫婚禮 嫁愛情長跑大學同學 甜蜜激吻閃盲網民

梁凱寧曾效力TVB新聞部

梁凱寧畢業於浸大傳理系，在學時曾於TVB新聞部實習，至2013年開始擔任TVB互動新聞台兼職主播，2014年正式成為全職TVB新聞主播，曾為節目《新聞提要》、《星期日香港早晨》、《香港早晨》、《睇新聞·講英文》、《午間新聞》及《新聞透視》等擔任主播。

2019年，梁凱寧辭職並在《晚間新聞》向觀眾道別，結束六年主播生涯。同年10月底，梁凱寧亮相香港開電視節目巡禮，更宣佈將主持時事節目《開嚟見我》，另外亦兼任香港浸會大學傳理學院擔任新聞系客席講師。近年梁凱寧重返校園，在香港中文大學醫學院修讀耳鼻咽喉頭頸外科學系及言語及病理理學碩士課程，至2022年畢業，現時亦是一位言語治療師。

相關閱讀：前TVB「咪神」新聞主播嫁神秘圈外男友 下半身透視婚紗照曝光 雙手遮肚照掀討論？