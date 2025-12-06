盧瀚霆演唱會2025丨Anson Lo閃爆騷肌 最大舞台破亞博紀錄 Jeremy、Edan、吳啟洋到場欣賞

一連五場盧瀚霆《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》今晚（6日）在亞洲博覽館首場演出。演唱會於8時33分開場，一身金光閃閃的盧瀚霆從延伸舞台的高台上出場，與一班古埃及造型打扮的舞蹈員一起跳唱《Heartbreaker》、《EGO》及《ON》為演唱會掀序幕，襯上台上倒三角的大螢幕，完全配合「KINGDOM」主題。

充滿愛和能量的演唱會

Anson Lo之後換上白馬王子造型再現身舞台獻唱《永順街39號》，唱完後他跟大家打招呼，表示好開心大家能來到他第二次個人演唱會，「今次開演唱會，除了想給你見證我不同臉貌國度外，演唱會亦是一個充滿愛和能量的國度，這次最特別的是舞台好大好長，更破了亞博紀錄，是亞博最長和最大的舞台！」他指這是自己的私心，因舞台延伸至控制台是自己一直以來很想做的事，好想用這方法近距離見到每一位，又說要他去哪邊就要看反應，即時令全場「神徒」（盧瀚霆粉絲暱稱）瘋狂尖叫。另外，MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、呂爵安（Edan）及吳啟洋（Phoebus）亦有到場欣賞。