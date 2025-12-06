Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

盧瀚霆演唱會2025丨Anson Lo閃爆騷肌 最大舞台破亞博紀錄 Jeremy、Edan、吳啟洋到場欣賞

影視圈
更新時間：22:30 2025-12-06 HKT
發佈時間：22:30 2025-12-06 HKT

一連五場盧瀚霆《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》今晚（6日）在亞洲博覽館首場演出。演唱會於8時33分開場，一身金光閃閃的盧瀚霆從延伸舞台的高台上出場，與一班古埃及造型打扮的舞蹈員一起跳唱《Heartbreaker》、《EGO》及《ON》為演唱會掀序幕，襯上台上倒三角的大螢幕，完全配合「KINGDOM」主題。

充滿愛和能量的演唱會

Anson Lo之後換上白馬王子造型再現身舞台獻唱《永順街39號》，唱完後他跟大家打招呼，表示好開心大家能來到他第二次個人演唱會，「今次開演唱會，除了想給你見證我不同臉貌國度外，演唱會亦是一個充滿愛和能量的國度，這次最特別的是舞台好大好長，更破了亞博紀錄，是亞博最長和最大的舞台！」他指這是自己的私心，因舞台延伸至控制台是自己一直以來很想做的事，好想用這方法近距離見到每一位，又說要他去哪邊就要看反應，即時令全場「神徒」（盧瀚霆粉絲暱稱）瘋狂尖叫。另外，MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、呂爵安（Edan）及吳啟洋（Phoebus）亦有到場欣賞。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
1.2億六合彩｜頭獎半注中派6121萬 即睇幸運兒係咪你 !
00:49
1.2億六合彩｜頭獎半注中派6121萬 即睇幸運兒係咪你 !
社會
1小時前
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
許紹雄女兒疑轟男星洩喪禮場內細節：無知同侵犯私隱 嫌疑人曾爆Benz雄繼子悼詞內容
許紹雄女兒疑轟男星洩喪禮場內細節：無知同侵犯私隱 嫌疑人曾爆Benz雄繼子悼詞內容
影視圈
3小時前
黃日華震撼宣布退出娛樂圈 告別45年演藝生涯 痛失「頭號粉絲」成息影主因：唔會去返顛峰
01:50
黃日華震撼宣布退出娛樂圈 告別45年演藝生涯 痛失「頭號粉絲」成息影主因：唔會去返顛峰
影視圈
9小時前
林青霞11億香港豪宅淪陷！遭大量曱甴侵襲屍橫遍野 爆發人蟑大戰：隨時可能組團現身
林青霞11億香港豪宅淪陷！遭大量曱甴侵襲屍橫遍野 爆發人蟑大戰：隨時可能組團現身
影視圈
8小時前
已離巢TVB視后街頭與人爆發「衝突」？驚動警員到場調停 心水清網民睇穿一事：嚇一跳
已離巢TVB視后街頭與人爆發「衝突」？驚動警員到場調停 心水清網民睇穿一事：嚇一跳
影視圈
13小時前
連鎖酒樓午市點心放題$98 晚市雞煲放題$128起 任食3小時 入座加送乳鴿/海鮮
連鎖酒樓午市點心放題$98 晚市雞煲放題$128起 任食3小時 入座加送乳鴿/海鮮
飲食
13小時前
據悉被捕男子為前民陣副召集人兼時事評論人王岸然。
警國安處拘七旬翁 涉披露助查內容及發煽動言論 據悉為前民陣副召集人王岸然
突發
1小時前
00:43
小西灣富景花園商場平台起火 街坊激動：點解唔響警鐘？
突發
43分鐘前
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
影視圈
6小時前