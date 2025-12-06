2025 AAA頒獎禮丨IU全晚共奪6獎獲頒最高榮譽年度演員大獎 Stray Kids獲封年度歌手 潤娥奪年度女演員獎以中文答謝觀眾

2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）今日（6日）假高雄世運主場館舉行，典禮由主持人李俊昊及IVE成員張員瑛於下午4點登場，為典禮展開序幕。現場星光熠熠，氣氛熱鬧。惟現場觀眾過於興奮，無視工作人員的勸告，任意離開座位，導致紅毯數度被逼暫停。經過長達6小時的頒獎禮後，各獎項均已名花有主。

Stray Kids攞獎攞到無停手

全晚最高榮譽年度演員由IU奪得，此外她又奪得Legendary Solo、Hot Trend、Fabulous獎、Best Artist，以及與朴寶劍一同獲封Best Couple，堪稱攞獎攞到手軟。同樣攞獎攞到無停手的還有當紅男團Stray Kids，他們除獲得最高榮譽年度歌手外，更連奪年度專輯（《KARMA》）、Trend of K-POP、人氣獎、Best K-POP Record、Best Artist等獎項；當中隊長方燦與成員徐彰彬、韓知城獲頒Best Producer獎，鉉辰則獲Best Choice獎。

IU、G-Dragon獲頒Legendary Solo獎

而年度歌曲則由IVE的《REBEL HEART》奪得，年度舞台則落入ATEEZ手上，RIIZE則獲頒年度表演獎，LE SSERAFIM獲封年度Music Icon。演員獎項方面，朴寶劍和李俊昊獲封年度男演員，文素利和林潤娥亦獲封年度女演員。此外，由於今年適逢AAA頒獎禮10周年，大會亦頒發了一系列傳奇大獎。例如IU和G-Dragon獲頒Legendary Solo獎，BLACKPINK和防彈少年團（BTS）則獲封Legendary Group，嚴志媛和李浚赫獲封Legendary Actor。至於經典古裝劇《雲畫的月光》的CP：朴寶劍和金裕貞則獲封Legendary Couple。

Stray Kids、女團IVE 登場

頒獎禮紅毯部分在下午2點展開，然而由於現場觀眾過於興奮不受控，導致紅毯環節數度暫停，令收看直播的網友們大感無癮。不過眼見巨星們陸續坐上高爾夫球車繞場與粉絲打招呼，才令大家再度投入盛典之中。而今年適逢是AAA頒獎禮10周年，故此大會力邀多位巨星出席是次盛事，現身紅毯的明星們包括男神朴寶劍、女神IU、國際當紅男團Stray Kids、人氣男團TWS、大熱女團IVE、女團i-dle台灣成員舒華、林潤娥、惠利等紅星陸續登場。而新加坡天王級歌手林俊傑，以及日本男神佐藤健都應邀出席典禮，令觀眾甚為驚喜！

5萬名觀眾尖叫歡呼

直至下午4點，大會主持李俊昊和張員瑛登場，席間二人更以雙人舞開場，情景浪漫。然後李俊昊先以中文向大家打招呼：「很高興見到大家，我是李俊昊！」張員瑛隨即以她甜美聲線說道：「準備好一起享受了嗎？」即引來現場5萬名觀眾尖叫歡呼回應。