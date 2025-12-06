Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

盧瀚霆演唱會2025丨「神徒」響應Anson Lo呼籲 未有在會場擺放應援物 開場前螢幕展示打氣字句：一齊加油

影視圈
更新時間：20:36 2025-12-06 HKT
發佈時間：20:36 2025-12-06 HKT

一連五場盧瀚霆《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》今晚（6日）在亞洲博覽館首場演出，盧瀚霆早前為了支持大埔宏福苑受災居民，率先捐出港幣100萬元，為受災居民送上援助與溫暖，其後宣布將演唱會的首場門票及專輯《KINGDOM》的盈利，悉數捐予本地募捐平台，演唱會亦將婉謝一切花籃、應援等饋贈，他呼籲大家將這份心意轉化為善款，攜手為受火災影響的市民提供支援。

未如以往在會場擺放應援物

一眾神徒（盧瀚霆粉絲暱稱）響應呼籲，未有如以往一樣在會場擺放應援物，但仍有數個打卡位讓神徒拍照留念，而到來欣賞的神徒大部分都穿上黑色服裝，亦有人花心思打扮，現場設有紀念品販賣區，包括演唱會海報、手燈、T裇等，售價由80元至420元，其中售119元的ANSON LO尊屬配件手燈裝飾環在開騷前已經售罄。

大螢幕上留下窩心一句

在演唱會開場前，現場播放鳴謝名單，並展示將收益捐贈的機構名單，包括仁濟緊急援助基金、東華三院大埔宏福苑事故愛心捐款、公益金及時雨大埔火災援助基金，又有3間心理輔導機構的熱線電話，為有需要的人提供支援，最後更留下窩心一句：「因為只有『愛』才是出口，一齊加油。」

