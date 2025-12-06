大埔宏福苑五級火｜金像影后與醫生老公現身災民安置區 低調落區支援：佢哋需要陪伴

大埔宏福苑於11月 26日發生五級大火，造成嚴重傷亡，近2000戶居民痛失家園，社會各界都積極為災民提供支援和協助，部分居民獲安置到大埔策誠軒過渡性房屋。今年2月榮升人妻的影后衛詩雅（Michelle），日前被網民發現與醫生老公周祉安（Kenley）低調現身該處，為災民提供義診。

衛詩雅低調向災民送暖

日前，有網民分享了影后衛詩雅與其醫生丈夫現身策誠軒的照片。該網民在帖文中表示：「早兩日見到衛詩雅同佢醫生老公落咗策誠軒幫手協助宏福苑居民。」並驚嘆衛詩雅真人身形纖瘦，與鏡頭前判若兩人：「瘦咗好多爭啲認唔到」。照片中，二人身穿素色便服，在旁處理事務。事後，衛詩雅接受傳媒訪問時，證實自己是陪同丈夫前往該處進行義診。

衛詩雅提及，她與丈夫並非在大埔區長大，純粹希望能略盡綿力，因此前來支援。她謙稱自己能做的有限，主要是告知有需要的人士物資的放置位置。後來發現有部分物資短缺，遂於翌日聯絡朋友，希望能補充所需物資。最令她感觸的是災民的情緒需要，目前最需要就是陪伴與傾訴，她覺得現時災民最需要的是擁抱與傾訴。她表示當日也跟居民聊過，他們希望有人陪伴，直言如果有時間也願意繼續作出支援。

衛詩雅半年賺逾千萬？

現年41歲的衛詩雅，於今年2月與拍拖兩年半的醫生男友周祉安結婚，其後又憑電影《破·地獄》首度獲封金像獎影后，人氣爆升，身價幾級跳，有價有市，成為不少廣告商的搶手貨。有傳她這半年內的廣告加出騷收入，狂吸逾千萬，更曾一度登上「十大賺錢KOL」的亞軍。

