趙震雄正式宣布結束演藝生涯 曹世鎬被爆與黑社會過從甚密 被要求退出節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》

曾主演韓劇《Signal 信號》的49歲韓國影帝趙震雄，昨日（5日）被韓媒《Dispatch》爆料指其出道前曾捲入偷車、性侵、無牌駕駛等案件，高中二年級時曾以「加重強盜、強姦罪」接受刑事審判。更有指本名趙元俊的他疑似為隱瞞黑歷史，故此起用父親的姓名趙震雄出道。趙震雄今日（6日）透過其經紀公司Saram 娛樂發表道歉聲明，並宣布結束其演藝生涯。他在聲明中表示：「首先，對於過去因我過往的錯誤行為而讓所有信任和支持我的人失望，我深表歉意。」他繼續說道：「我虛心接受所有批評，並從今天起停止一切演藝活動，正式結束我的演藝生涯。我相信這就是我必須為過去的義務承擔，我會盡力反省，努力成為一個真正獨立的人。再次真誠地道歉，感謝所有我愛和尊重的人，對不起。」

強調為過去的過錯進行反省

報道爆出後舉國震驚，昨日更有人找出過去其高中同學的發文，其中有人發評論指他高中時和同學一起參與了團夥搶劫，又有一條評論寫道：「元俊（趙震雄本名），你們當時為甚麼聚在一起喝酒，還放火燒公寓的牆？不知道你還記得哥哥救過你嗎？不過，看到你似乎是他們之中最成功的，我還是很高興的。」而趙震雄所屬經理人公司Saram娛樂則發聲明表示：「經與演員本人核實，確認其未成年時確實有過不當行為。」但補充說：「這是基於部分已確認的事實，且事隔30年，難以完全了解當時的情況，相關法律程序亦已結束，因此存在一定的局限性。但我們想澄清的是，這與性侵事件無關。」公司亦指趙震雄向粉絲和受害人士致上最大歉意，並強調他已對過去的過錯，進行了深刻反省。另外，對於用父親名字出道，公司指趙震雄並非存心隱瞞過去，而是希望改了名字重新做人。不過其說法卻未獲網民接受，更質問若然他真的沒有犯性侵罪行，又敢不敢拿出法庭判決文來作證？網民更紛紛要求他付上《信號2》的違約金後，就立即退出娛樂圈。

堅稱曹世鎬未參與過犯罪活動

另外，韓國著名主持曹世鎬日前亦被指與黑社會人士來往密切。據報道上月底一名YouTuber A某爆料指曹世鎬與從事犯罪活動的B某過從甚密，更指曹曾為對方為洗錢而經營的店做宣傳，變相是協助對方的惡行。對此，曹世鎬所屬公司A2Z娛樂承認他的確認識那位B先生，但就堅稱曹未參與過任何犯罪活動，也從未收受過任何不正當的金錢或財物。公司更反指A某散播假消息，並稱積極考慮提告。而網民亦不採信其公司說法，更紛紛要求曹世鎬退出他與劉在石主持的人氣節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。