第一代「男神收割器」舊愛盡顯好男人本色 大方接受二婚妻過去 對繼女無私付出

已故賭王何鴻燊侄女、現年59歲的黎芷珊先後有過多段戀情，除了初戀情人是梁家輝外，任《430穿梭機》主持人時與鄭伊健相戀，90年代又曾與邵傳勇拍拖，到了2004年，黎芷珊曾與比她年輕12年的張達倫（Max）譜姊弟戀，但最後因張達倫想結婚生仔，結果二人出現意見分歧，最後2012年分手，9年情玩完。

與黎芷珊4年後，張達倫與圈外女友Kimmy結婚，翌年誕下兒子張凱碩，生活相當美滿幸福。近日張達倫及太太Kimmy為ViuTV節目《不一樣的愛情》擔任嘉賓，張達倫透露Kimmy原來是哥哥的朋友，二人讀書時期初次碰面。雖然Kimmy曾經有過一段婚姻關係並育有一女，但張達倫覺得沒有問題。

張達倫不介意Kimmy曾有過一段婚姻

在節目上，張達倫透露Kimmy原來是哥哥的朋友，二人讀書時期初次碰面。雖然只有一面之緣，但張達倫卻已經覺得Kimmy「幾正，因為Kimmy那時候正留著王菲一樣的短髮，非常型格，但當時因各自有另一半而不過電，後來兩人回復單身，相隔10多年再重遇，並慢慢發展成戀人。當時二人各自已經歷了不少，Kimmy更曾經有過一段婚姻關係並育有一女。被問到會否因此而難以跨出一步發展關係？張達倫大方地說：「我又冇諗呢啲嘢，當初我已經知道Kimmy結過婚、有個女，對於我嚟講，咁我知架嘛，咁有乜嘢問題？如果覺得有問題，我就唔會行嗰一步；相反如果覺得冇問題，咁點解唔嘗試一下呢？」

張達倫一直視繼女Chloe如己出

張達倫一直視Kimmy與前夫育有的女兒Chloe視如己出，他曾霸氣表示：「對我嚟講，我嘅家庭係『1+1+1+1』，我永遠將佢當係我女。」談到與女兒的相處，張達倫說：「對於我嚟講，佢唔係需要一個爹哋，所以喺相處上我係佢嘅朋友，我哋第一,次見面，我係有忐忑，但係冇影響我，因為我知道只係要令佢舒服，覺得呢個人OK。佢叫我做『老竇』，因為佢爸爸係外國人，Daddy就係Daddy，佢喺啲朋友面前，都係話我係『老竇』，跟住又解釋畀我知，點解叫我做『老竇』。到我哋結婚，佢都好開心，到個仔出咗世，都想畀返個責任家姐，阿仔Zachary嘅名係個女改，佢覺得係幾開心嘅一件事。」

