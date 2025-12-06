Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「特技人」峰哥網上報平安沒有受傷 向楊千嬅、丁子高送贈大相架：佢哋等順利下降才願意離開

更新時間：17:15 2025-12-06 HKT
發佈時間：17:15 2025-12-06 HKT

楊千嬅早前在紅館完成一連六場《楊千嬅Live My LIVE演唱會》，不過在進行第三場演出時卻發生小插曲，特技人「峰哥」因訊號問題被滯留在舞台頂，事後楊千嬅指完騷才知對方落不到來，也稱主辦給予峰哥利是並建議看醫生檢查一下。

望盡一點綿力支持更需要的人

而峰哥今日（6日）就在社交平台出帖報平安，他貼出團隊送贈大相架給楊千嬅及丁子高的合照，並指多謝大家的慰問，已檢查過身體後証一切良好、沒有受傷。峰哥又謂作高空特技表演前，團隊及特技人已經檢測好所有設備確保安全，而身上佩戴對講機可隨時溝通，而當晚設備出現問題後，團隊亦馬上按安全程序處理，又解釋做高空特技時一定要等器材完全穩定，確認沒有二次風險，才可安排下降，所以當時是依照事前安排的專業流程去處理突發意外進行。他又感謝演唱會所有團隊關心及慰問，「特別係千嬅、丁先生，完成表演之後一直在台前探望及等順利下降才願意離開！」他指主辦方之後準備了心意，但認為近期社會上有很多需要幫助的人，故最後特技團隊決定把這份愛轉發出去，希望盡一點綿力支持更需要的人。

