Anson Lo今晚開騷望粉紅海互相療癒 以音樂為大家帶來強大力量

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）於今晚（6日）假亞洲國際博覽館舉行首場《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》演唱會，他在開騷前於社交網分享感受，貼上一張坐在舞台上的背影照，希望以音樂為大家帶來強大力量，寫道：「明天便是KINGDOM第一場，坦白說，內心仍然百感交集，自己這一個崗位能做的不多，出道至今一直都想以我的作品、音樂、舞台帶給大家每天生活的力量。這次的舞台並不只是我的第二次個人演唱會，更希望為大家帶來強大的力量，讓每一位也能建立屬於自己、堅持下去的Kingdom。前輩向我說過：音樂無分界限，期望我的音樂、我的表演，能為大家心裏帶來一點愛，希望在粉紅海之中，在我和你之中能夠互相療癒，建立多一點動力，繼續一起向前行。大家一定要加油，繼續多一點關懷，多一點互相鼓勵，因為只有『愛』才是出口，一齊加油！」

在家浸浴放鬆

完成綵排後，Anson Lo在家浸浴放鬆一下，在凌晨時份貼相寫道：「1:14AM，是日stage rehearsal + full dressed rehearsal完畢，辛苦全世界。明天show day終於來了，希望你們每一位都能夠接收到滿滿的能量和愛，全世界一起加油﹗」