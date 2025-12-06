影評人之選頒獎禮丨《罪人們》共獲17項提名 里安納度狄卡比奧憑《一戰再戰》成影帝大熱 台灣童星葉子綺憑《左撇子女孩》入圍最佳年輕演員

第31屆「影評人之選頒獎禮」於美國時間周五上午公布提名名單，年度話題作《罪人們》獲17項提名稱冠，早前揚威紐約影評人協會大獎、葛咸獎及國家評論學會大獎的《一戰再戰》，則以14項提名緊隨其後。接着就是《科學怪人》和《Hamnet》，兩片分別獲得11項提名。

里安納度狄卡比奧、添麥菲查洛美齊爭獎

男主角方面，剛憑《一戰再戰》在國家評論學會封帝的里安納度狄卡比奧（Leonardo Dicaprio），將與《罪人們》Michael B. Jordan、《Marty Supreme》添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）、《鐵路夢影》Joel Edgerton、《Blue Moon》伊凡鶴基（Ethan Hawke）、《The Secret Agent》Wagner Moura爭獎。女主角方面，柏林影展兼國家評論學會影后露絲拜恩（Rose Byrne）再憑《If I Had Legs I’d Kick You》入圍，將與《暴蜂尼亞》愛瑪史東（Emma Stone）、《一戰再戰》Chase Infiniti、《The Testament of Ann Lee》阿曼達施菲（Amanda Seyfried）、《Sentimental Value》Renate Reinsve爭獎。

Ariana Grande獲女配角提名

而在男女配角提名名單中，就以《一戰再戰》辛潘（Sean Penn）和班尼斯奧迪多路（Benicio Del Toro）雙雙入圍，以及樂壇天后Ariana Grande憑《魔法壞女巫：第二章》獲提名最為矚目。此外，更教人驚喜的是台灣小童星葉子綺憑《左撇子女孩》入圍最佳年輕演員。而《左》片亦與韓片《選擇有罪》、康城影展金棕櫚獎得獎片《純屬伊朗意外》及《The Secret Agent》等同入圍最佳外語片。最佳動畫方面，今年2大熱爆動畫《Kpop獵魔女團》和《優獸大都會2》均獲提名。電視劇獎項方面，則以Netflix限定英劇《混沌少年時》稱冠，共獲6項提名。緊隨其後是Netflix喜劇《天作不合的我們》，共獲5項提名。最終各獎項花落誰家，將於明年1月4日在加州聖塔莫尼卡Barker Hangar舉行的頒獎禮上揭曉。

