林青霞11億香港豪宅淪陷！遭大量曱甴侵襲屍橫遍野 爆發人蟑大戰：隨時可能組團現身

「大美人」林青霞在1984年與富商邢李㷧結婚並淡出演藝圈，婚後林青霞養尊處優的生活無損出眾的氣質，一顰一笑都仍極具韻味，依然是大家心目中的「大美人」。

林青霞上演最煩心的「家庭戰役」

不過看似沒有煩惱的林青霞近日竟出心力交瘁的狀態，原來她市值11億元的香港豪宅被「不速之客」入侵，為免出現「易請難送」的狀態，林青霞唯有上演一場堪稱年度最煩心的「家庭戰役」，她更一度直言：「我真的拿他沒辦法！」

林青霞豪宅發現有蟑螂

林青霞近日內地一個專欄上提及，某一日在香港豪宅發現有蟑螂，情急之下抓起衛生紙想迅速解決，沒料到手一抖，竟把牠甩飛到陽台外：「蟑螂落在六樓花園處，那兩張紙巾倒像東方不敗似的，仍舊在空中飄來蕩去。」想不到因為這個失誤，結果展開了一場人螂大戰。事隔數天，林青霞在書房再度捕捉到蟑螂的蹤影，一次、兩次、三次接連現身：「那一瞬間我明白了，這不是偶遇，是入侵。」她形容自己從此坐立難安，寫字寫到一半會突然心虛回頭，畫畫畫到一半會忍不住想檢查牆角：「彷彿牠們隨時可能組團現身。」

林青霞再遇上蟑螂決殺無赦

後來在朋友的建議下，找來滅蟲公司職員在豪宅各處噴灑滅蟲藥後，殊不知家傭當晚卻發現廚房湧出大量蟑螂：「三更時分，我去廚房倒水，見到地上許多小小黑點，仔細一看，OMG! 全是小小強，都仰著身子，簡直尸橫遍野，慘不忍睹，我找來掃帚和畚箕收拾殘局。」於是林青霞又再召來滅蟲公司職員出動，經過2、3輪的「家庭保衛戰」，終於成功完作成驅蟑行動，總算保衛家園。其後林青霞到杭州度假，竟然再遇上蟑螂，正當林青霞準備再掌起「豪宅驅蟑大陣」，沒想到好友卻輕巧地拿起紙杯，把小強溫柔接住，再放至戶外，林青霞說：「內心感到慚愧，但蟑螂是有害的啊，你丟出去了它還會繁殖，并且繁殖得很快。心想下次如果再被我見到，我還是會忍不了手，殺無赦！」​

林青霞丈夫邢李㷧為太太打造超級豪宅

林青霞丈夫邢李㷧於2006年買下飛鵝山一幅地，花費逾2億元打造成超級豪宅，送給林青霞的60歲生日禮物及結婚20周年，2014年居住至今。豪宅佔地5萬呎，四周被草木環抱，背山面海，飽覽維港美景，觀看上去就像是三層矩形階梯，內裡其實是三層高的豪華大宅。共有12間房，據悉，裝修由著名電影美術指導張叔平操刀，全根據林青霞的喜好來設計，室內以白色簡潔為主，白色牆及白色窗簾，傢俱也多以白色，內部設施包羅萬有，恆溫泳池、私家影院、私人畫室、豪華健身房、舞蹈室等，大宅頂層為一個標準網球場，二樓空地綠草如茵，特設一塊小農地，讓林青霞可以種菜，並招呼朋友燒烤。