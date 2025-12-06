影帝趙震雄聲明全文曝光！坦承未成年時「確有錯誤行為」 神劇《Signal信號》將何去何從

49歲韓國影帝趙震雄昨日（5日）被韓媒《Dispatch》爆料出道前曾捲入偷車、性侵、無牌駕駛等案件，高中二年級時曾以「加重強盜、強姦罪」接受刑事審判。消息傳出後，震撼演藝圈。

趙震雄發出聲明承認罪行

沉寂數小時之後，趙震雄所屬的經理人公司Saram娛樂也發出聲明承認罪行，但強烈駁斥所有性暴力相關指控，並止息不實傳聞的擴散。

相關閱讀：影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界

趙震雄坦承未成年時「確有錯誤行為」

Saram娛樂在聲明中表示，趙震雄坦承在未成年時「確有錯誤行為」，並向粉絲和受害人士致上最大歉意，並對於過去的過錯與成年後曾造成的擔憂，都已深刻反省，並向所有因此受傷的人士及支持他的粉絲致上最真誠的歉意。此外，公司也強調趙震雄本人與性暴力相關指控「毫無關聯」，力盼能藉此澄清事實。趙震雄經理人公司的完整聲明：

您好，這裡是Saram娛樂公司。 關於趙震雄演員的相關報導，由於立場聲明發布延遲造成擔憂，我們深表歉意，以下為正式立場。 向演員本人確認後，證實他在未成年時期確有不當行為。 但這僅基於部分已確認的事實，距今已超過 30 年，要完全掌握當時的經過並不容易，相關法律程序也已結束，因此存在侷限。 我們明確表示，這與性暴力相關的行為無關。 此外，演員在成年後也因判斷不周而造成過人擔心，對此他本人也非常沉重地接受並深刻反省。 對於因演員過去的過失而受到傷害及痛苦的所有人士，我們致上最真誠的歉意。 同時也向支持趙震雄演員的所有人士表示歉意，讓大家失望了。 關於趙震雄以父親的名字作為藝名，並非為了隱藏過去，而是源自他給自己的提醒與決心，希望成為更好的人。懇請大家能以寬容之心理解。 再次向大家致歉，因這次事件造成擔憂，深感抱歉。

神劇《Signal信號》將何去何從

不過，趙震雄、李帝勳以及金憓秀主演享譽全亞洲的科幻推理神劇《Signal信號》，在3人以及原班製作團隊好不容易擠出空檔以及定稿劇本之後，相隔10年才好不容易開拍，日前已殺青，預計明年上半年推出，只是趙震雄突然陷入爭議，讓外界好奇該劇將何去何從。

相關閱讀：61歲男星驚爆拍節目被性侵 遭壯漢壓枱上：我的屁股被弄了 同事冷眼旁觀 「過程」被播出極氣憤