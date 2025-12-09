火遮眼｜許學文與谷垣健治金像班底聯手 首創5人死鬥戲碼｜名人雜誌

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：22:15 2025-12-09 HKT
發佈時間：22:15 2025-12-09 HKT

由《九龍城寨之圍城》金像獎「最佳動作設計」谷垣健治執導，《樹大招風》「最佳導演」許學文監製及編劇的《火遮眼》，無明星掛帥，純以動作說話，這場瘋狂武打盛宴安排於2026年公映。

許學文寫《火遮眼》五人決戰戲碼震撼全球

許學文認為創新不只是招式，還有關係。一般劇本只寫到「兩個角色對打」、「三角關係對峙」，於是他寫下一場五人決戰的戲碼，「五個人，三個派對。他們是甚麼人？有何背景？當時是怎樣的situation？劇情推進，眾人的心情如何？誰先出手？誰保護誰？誰在迴避衝突？這些要透過走位、出拳時機、視線交流來表達。」谷垣健治拍這場戲，就拍了18天，他補充︰「五個人物各有風格，例如這角色戴拳套，那人物拿剪刀等武器，我打你，你也打他；我和他一起打你，一會兒你和他打我，或者幾個人扭打。」沒有對白，透過動作畫面呈現人物之間複雜的情感拉扯。

許學文寫下《火遮眼》五人決戰戲碼，谷垣健治以動作代替說話，打到飛天。
拳拳到肉真功夫《火遮眼》中的「三文治」打鬥場面，熱血沸騰。
《火遮眼》雲集各地武術高手演員包括謝苗（圖）、林科燈（Joe Taslim）、黎唯（Brian Le）、雅彥·魯伊安（Yayan Ruhian）及岩永丞威（Joey Iwanaga）等。
谷垣健治形容《火遮眼》是獻給香港動作片的情書。
谷垣健治不談傳承

香港電影業不景氣，谷垣健治在香港30年，由臨記做到國際知名，見證興衰。《火遮眼》的實戰動作被形容為「港片精神的海外傳承」，「我們的態度就是拼命去做。應該說我很抗拒傳承這字眼。李小龍拍《精武門》、《猛龍過江》，洪金寶拍《敗家仔》時，也沒想到傳承吧？他們一心要拍得好，就能帶動工業蓬勃，就這樣而已。」續說︰「有新武師入行，他們說是受《浪客劍心》影響，那是我13年前當動作導演的作品（他是《浪客劍心》的動作導演，把港式實戰武打和日本劍術美學融合，居功至偉），就像我當年看《蛇形刁手》後決定入行一樣，互相影響。」傳承對他來說太偉大。

谷垣健治執導《火遮眼》，最辛苦是應付曼谷既熱且濕的天氣。
谷垣健治兩奪金像獎「最佳動作設計」。
谷垣健治與導演鄭保瑞在《九龍城寨之圍城》拍攝現場。
《樹大招風》在金馬獎奪「最佳剪接」及「最佳原創劇本」兩獎，該片導演許學文（前排左）、監製杜琪峯（後排右三）與任賢齊（後排右二）等到火鍋店出席慰勞宴。
