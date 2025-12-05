張栢芝神秘細仔罕現身 Marcus盛大派對慶祝7歲生日 一句話顯露對媽媽憂心之情

張栢芝2018年秘密誕下細仔張禮承（Marcus），其生父身份至今成謎。轉眼間，Marcus已經7歲，一向對細仔極度保護的張栢芝，近日罕有地在小紅書上載影片，分享在上海主題樂園為Marcus慶祝生日的歡樂時光，母子互動溫馨，羨煞旁人。

Marcus憂心媽媽玩過山車

從張栢芝分享的Vlog中可見，她心情大好，帶著兒子在樂園中盡情玩樂。她不僅童心未泯地玩遍刺激的機動遊戲，更大讚「哇！巨好玩！」、「好舒服啊！」，更指著積木砌成的迷你版東方明珠塔，顯得十分興奮。

影片中，Marcus雖然被貼圖遮掩樣貌，未有正面出鏡，但可愛的互動卻被完整記錄。當張栢芝玩過山車時，她透露兒子非常擔心她：「他擔心我玩（過山車）」，隨後Marcus害羞地躲進媽媽懷裡，輕聲說「別說了」，張栢芝則笑著抱緊兒子，場面十分有愛。

相關閱讀：張栢芝「全黑造型」現身法院 遭入稟違反經理人合約被追討4276萬

Marcus生日派對曝光

影片的彩蛋部分，記錄了Marcus的生日派對。現場以「Marcus Happy Birthday」為主題佈置，擺放了精緻的樂高積木蛋糕和一個寫有「Marcus」名字的生日蛋糕，合照可見Marcus在媽媽懷中顯得乖巧可愛。

自2018年Marcus出生以來，張栢芝對其生父身份一直三緘其口，令外界對這位「神秘兒子」的父親有諸多揣測。儘管如此，張栢芝一直盡心盡力照顧三個兒子，常常在社交平台分享與仔女的生活點滴，是一位公認的好媽媽。這次高調為Marcus慶生，足見她對兒子的寵愛。

相關閱讀：謝霆鋒同大仔Lucas罕同框現身中環 老竇表面冷漠一舉動暗藏無限關愛 網民封絕世好爸