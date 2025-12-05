小S徐熙娣突然崩潰爆喊！做一事期間憶起亡姊大S徐熙媛 網民：太殘酷了吧

台灣女星徐熙媛（大S）於今年2月在日本旅行期間，因流感引發肺炎而病逝。她的妹妹徐熙娣（小S）為此全面停工，直至10月才現身台灣金鐘獎頒獎典禮，她在台上的風趣表現令網民放心不少。最近小S應圈中好友賈永婕邀請為台北101煙火的宣傳片擔任旁白獻聲，沒想到在錄音過程中，小S憶起與姊姊一起跨年的片段，在錄音室突然崩潰爆喊。

小S徐熙娣：好好珍惜你身邊的人

日前賈永婕在IG分享了小S的錄音過程及影片，並發文寫道：「跨年夜看101煙火，一直是她們全家迎接新年的美好儀式；那種在倒數聲中，一起仰頭、一起尖叫、一起擁抱迎向新年的默契，是屬於她們家的愛，也是屬於台灣的記憶。而今年，少了一個最重要的人。」但徐熙娣表示，她彷彿能聽見在天上的大S輕輕地對她喊話：「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接。」那聲音帶着笑、帶著淘氣，也帶着她們之間一輩子的約定。」所以她站出來替台北101說，也替自己說：「請好好珍惜你身邊的人，珍惜你們一起完成的每一個儀式感。」

小S徐熙娣情緒激動爆喊

賈永婕又透露當時致電邀請小S時，她馬上說「好」，但後來又擔心自己會崩潰大哭，表示無法勝任這份工作，如她所料，小S在錄音室作旁白時，真的多次情緒激動爆喊，她表示：「才講完第一句，聲音就沒有了......啜泣聲後伴隨一陣譙我的聲音，其實當下我真的不知道該怎麼辦。」戴着cap帽及穿上黑衫的小S當說到：「我也是每年都穿着睡衣，和家人一起倒數。」突然憶起與姊姊一起的時光，隨即哽咽落淚，並用手掩住嘴巴，努力地緩和情緒，想繼續完成旁白工作，其後情緒又繼續崩潰痛哭，並埋怨賈永婕：「你給我寫這種台詞！」賈永婕表示當下不知所措，並發文表示：「看着妳崩潰、看着妳一直流淚，我心裏整個碎掉，結果的也跟著哭了。

小S徐熙娣繼續堅持顯專業

隨後，賈永婕續說：「如果真的說不出來，那我們就甚麼都不要說了吧，不要錄了」，不過小S相當專業繼續堅持，最終成功錄製完畢。賈永婕表示：「在那麼痛的時刻，妳還是做到了」並寫道：「Together remember forever. 我們知道，妳也在。」不少網民看到言個貼文，亦留言大讚小S：「聽到S聲音就想哭了」、「加油！一定会好起來的！你真的很棒」」、「太殘酷了吧⋯」、「太好哭！！真的不容易！辛苦了」。

