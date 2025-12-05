《全民造星VI》決賽同日對撼《萬千星輝頒獎典禮2025》 同移師澳門舉行 ViuTV有天后撐場？

ViuTV的皇牌選秀節目《全民造星VI》總決賽將於1月4日舉行，有指今屆將移師澳門新濠影滙進行現場直播，並破天荒與TVB的《萬千星輝頒獎典禮2025》同日（1月4日）正面交鋒，令不少觀眾期待。《萬千星輝頒獎典禮2025》方面今年繼續在澳門上葡京綜合渡假村舉行，有多位實力派演員獲提名，佘詩曼、宣萱、林保怡等好戲之人會否出席成為焦點，頒獎嘉賓陣容也受關注。而ViuTV方面，亦有指他們請來天后及韓團成員坐鎮《全民造星VI》總決賽。

港韓女神加盟《全民造星VI》總決賽？

《全民造星》系列每屆決賽的評判陣容都星光熠熠，從首屆的周慧敏到第四屆的李嘉欣，份量十足。有傳媒報導指，ViuTV今年已成功力邀多年未在選秀節目露面的梁詠琪（Gigi）擔任評判。更具吸引力的是，傳聞將有另一位韓國一代女團成員加盟，組成港韓女神級評判團，必將掀起新一輪話題。

《全民造星VI》最新賽況

在昨晚（4日）播出的《全民造星VI》最新一集中，賽制迎來重大變革。由於B組在第三回合中落敗需淘汰4人（54號Austin、25號Chester、Dixon及黃尚），而被淘汰的Chester和黃尚均為獲勝隊伍或表現優異的成員，引發了參賽者的不滿。黃尚坦言感到憤怒，而Chester更無奈表示：「既然贏了也要我們走，那輸贏已意義不大。」

隨後，大會為平衡A、B兩組實力，決定取消導師制，將30強參賽者合併並重新分成6組，每組5人，進行自選及指定項目對決。新賽制下，落敗小組將有兩位成員被淘汰，為戰況增添了更多變數。本回合評判團包括卓韻芝、趙善恆@ToNick、Gareth.T、張蚊及陳考威。

《全民造星VI》小組對決

第四回合小組對決率先展開，由第5組（80號Harry Kwan、20號Winson、17號阿O、18號Kai Cheung、63號Teller）對陣第2組（32號畢佬、59號TUZERO、73號Yip、35號Michael、1號Jay Lam）。

第5組的組建過程充滿戲劇性。隊長Teller因被蜘蛛咬傷身體不適，一度缺席驗收，導致團隊表演被評為「似撞邪」、「完全理解唔到」，陷入低谷。然而，他們並未氣餒，憑藉Harry Kwan在兩天內創作的全新原創歌曲《RISING》，在正式表演時脫胎換骨，演出令全場拍爛手掌。評判Gareth.T更對只得F級的Harry Kwan大加讚賞：「首歌係你整㗎嘛！我覺得幾好，唔錯嘅！」

第2組則選唱了YT（周殷廷）的歌曲《三生有幸》。導師Gin Lee一直記得組員畢佬是YT的忠實粉絲，特意安排YT錄製影片為他們打氣。畢佬看到偶像現身支持，感動得眼泛淚光，並深深感謝Gin Lee的用心。

《全民造星VI》最新戰況？

《全民造星VI》將打造7人男團？

早前有傳聞指，經理人花姐已欽點7位成員組成新男團，為MIRROR可能不會全員續約鋪路，有指名單包括Dave、Bosco Kwan、Ian hannz、Gordon、三金、牛牛和Marcus。然而，大熱門之一的21號牛牛，早前在比賽中因猜「包剪揼」落敗而被淘汰，失去了晉身15強到韓國集訓的機會，讓不少觀眾大感惋惜。儘管他據傳已在內定名單中，但這次淘汰無疑為成團之路增添了變數。

TVB頒獎禮2025提名名單星光熠熠？