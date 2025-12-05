大埔宏福苑五級火｜「池美麗」 連日做義工淚述災後心聲 真實身份係宏福苑原居民：守護成長嘅地方

大埔宏福苑11月26日發生五級奪命大火傷亡枕藉，截至昨日（12月4日）火災造成至少159人死亡，其中140具遺體已由家屬初步辨認，當中最年幼死者只有1歲，當中19具遺體或遺骸的身份仍有待確認，仍有31人失聯，整個社會籠罩一片傷感的氣氛。不少藝人也在第一時間為受難者祈福，又或者到火災現場做義工。

「池美麗」鍾凱琪是宏福苑原居民

曾經在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「池美麗」的鍾凱琪（Kitty）亦曾自發前往現場做義工，當日鍾凱琪連續工作超過12個小時，手機紀錄她走了近3萬步，但仍然毫無怨言，今日鍾凱琪在IG撰長文，原來她是宏福苑原居民：「見到自己成長嘅地方發生咁嘅事，冇可能唔出嚟幫手。」

鍾凱琪連發兩個po希望熱心不要冷卻

鍾凱琪自2021年被劇組安排去日本學廚後，未有再現《愛．回家》，其後鍾凱琪鮮有在幕前露面，目前主力教日文搵食。大埔宏福苑五級奪命大火發生後，鍾凱琪去到大埔為災民出一點力，結果惹來不少迴響。今日鍾凱琪連發兩個po，希望大家Keep 住：「關心身邊每一位受災者！！！希望大家的熱心不要冷卻。」全文如下：

各位的留言，我看到了。先謝謝大家。我只係一個小市民，普通人，不過我相信生命影響生命，本身也不想太多言，怕被誤會。大埔災難級火災已經過去一個星期，香港人好善良同時亦好善忘。我有接觸到的災民怕過一段時間，這個災難級火災就會漸漸被遺忘。希望大家Keep 住，關心身邊每一位受災者！！！希望大家的熱心不要冷卻。因為修復破碎心。需要一段頗長的時間！附近居民需要愛！



親身經歷咗現場幫忙的感覺是無力與溫暖，災後第二及第三晚我都去了現場，看看自己能做些甚麼。那兩天接觸到很多因為圍封而返唔到屋企嘅街坊，大家都好徬徨，推住物資在廣福平台上。所以即使我上完課已經夜晚十點幾，都堅持去幫手。因為我曾經都係一個大埔人，我細個係住宏福苑。親眼看自己曾經的家被燃燒嘅感覺，好難用筆墨去形容。記得第三晚工作完成後真的好餓，快速在昌運麥記買咗個麥當勞醫肚，當然首先答謝早上麥當勞捐贈熱辣辣的早餐，經理知道我當天仍會繼續去前線義工。仲問我，宜家你哋爭啲咩？我哋一陣收工即刻送過嚟。嗰份溫暖，唔係食物咁簡單，而係一種關心嘅感覺。唔止係派物資，而係香港人之間關心同埋陪伴。



到達現場，我看到很多老人家為了拿支援到處奔波。身體很多都開始痠痛。於是就帶了藥油上去平台幫大家搽，陪他們傾偈希望給予他們一點關愛。其實按照我連日觀察。很多真正受災的人都唔會主動開口攞物資。我個人覺得也許那一刻

他們最需要嘅可能係關心，而唔係單純嘅派發。現場有好多食物，但大家做緊嘢，根本冇時間食。食物變硬，心意雖好，唔想浪費。但我見到最重要人與人之間嘅連結。火災熄滅，我也從前線支援退下來，開始化作後勤支援工作。也因此接觸到不同個案，其中最心刻是一對母女係一位單親媽媽帶住個小朋友，屋企燒咗，咩都冇晒。我問小妹妹鍾意咩，佢非常生性，唔肯講，怕帶給我們負擔。後來知道佢鍾意比卡超，我和自己的日文學生夾咗啲錢，買咗比卡超筆袋、文具同床單送比佢。我自己都鍾意公仔，所以明白有自己鍾意嘅圖案喺身邊，會令佢開心少少有家的感覺。呢啲細微嘅貼心，可能就係佢哋最需要嘅。 佢哋個案比較特別，涉及私隱問題需要保密。但原來佢哋好多災後支援，因為這特殊原因都未能直接落到她們手上，暫時淨係得到政府安排嘅過渡房屋，同埋一個社工......該社工仲要同時係跟進緊好多個案，仲要分先後次序......嗰種彷徨程度可想而知。所以都開始幫助她們接觸一些民間組織。大家瞭解清楚，實話實說。

看看有沒有辦法，特事特辦。我做義工，只係希望用自己小小的力量。幫到我能力所及而需要幫助的人。我出post唔係想搏like，而係想記錄。我也是一個平凡人。社交媒體對我嚟講係一種生活紀錄，舒緩感情。也許有一天我也需要到它，

來回憶起自己曾經做過的每一件事。

其後鍾凱琪再出po並貼出多張相片後，形容自己是「熟悉的陌生人」。全文如下：