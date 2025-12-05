Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

BTS成員Jungkook與aespa成員Winter傳熱戀 疑用情侶款物品及「愛的紋身」洩蜜 公司回應似默認？

影視圈
更新時間：15:08 2025-12-05 HKT
發佈時間：15:08 2025-12-05 HKT

韓國天團防彈少年團（BTS）成員Jungkook（田柾國）出道以來傳過多次緋聞，近日他又被傳與女團aespa成員Winter拍拖，他的左手後手臂被發現有着與Winter同款的疑似「3隻小狗」紋身。有網民還點出Jungkook和Winter有同款短褲、拖鞋、手鏈、耳機等多個物品，並指出二人相隔一天在無名指做了美甲，還有人表示Jungkook在服兵役期間，還曾去看過aespa演唱會，太多的巧合令傳聞甚囂塵上。

Jungkook與Winter所屬公司未否認戀情

韓媒今日（5日）找來Jungkook所屬的BigHit娛樂表示：「正在確認中。」後來再指「暫無立場」。隨後Winter所屬經理人公司SM娛樂亦稱：「暫無立場」，雙方都未有否認戀情，令網民感驚訝。

另外，Jungkook與Jimin結束兵役再次帶隊遊山玩水全新旅遊真人騷《Are You Sure?!》第2季剛於周三上架。

相關閱讀：BTS全員力撐J-Hope韓國個唱 Jungkook就「親日」帽子捱轟致歉

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
影視圈
3小時前
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
22小時前
大埔宏福苑五級火｜童軍居安思危教執走佬袋 8大應急裝備清單一覽 附建議擺放位置
大埔宏福苑五級火｜童軍居安思危教執走佬袋 8大應急裝備清單一覽 附建議擺放位置｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
樓市動向
10小時前
《同事三分親》女星富商老公尖沙咀大炒車  Tesla座駕遭攔腰猛撞損毀嚴重  救護車趕到急送院
影視圈
5小時前
天氣｜天文台料冷鋒下周末來襲 12.13最低16°C 一日跌8°C
00:39
天氣｜天文台料冷鋒下周末來襲 12.13最低16°C 一日跌8°C
社會
3小時前
01:17
灣仔8旬婦由外傭陪同買餸捱旅巴撞捲車底亡 62歲司機涉危駕被捕
突發
5小時前
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
奇聞趣事
9小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
22小時前
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
飲食
3小時前