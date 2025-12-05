BTS成員Jungkook與aespa成員Winter傳熱戀 疑用情侶款物品及「愛的紋身」洩蜜 公司回應似默認？

韓國天團防彈少年團（BTS）成員Jungkook（田柾國）出道以來傳過多次緋聞，近日他又被傳與女團aespa成員Winter拍拖，他的左手後手臂被發現有着與Winter同款的疑似「3隻小狗」紋身。有網民還點出Jungkook和Winter有同款短褲、拖鞋、手鏈、耳機等多個物品，並指出二人相隔一天在無名指做了美甲，還有人表示Jungkook在服兵役期間，還曾去看過aespa演唱會，太多的巧合令傳聞甚囂塵上。

Jungkook與Winter所屬公司未否認戀情

韓媒今日（5日）找來Jungkook所屬的BigHit娛樂表示：「正在確認中。」後來再指「暫無立場」。隨後Winter所屬經理人公司SM娛樂亦稱：「暫無立場」，雙方都未有否認戀情，令網民感驚訝。

另外，Jungkook與Jimin結束兵役再次帶隊遊山玩水全新旅遊真人騷《Are You Sure?!》第2季剛於周三上架。

