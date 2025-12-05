大埔宏福苑五級火｜新戲連劇集均遇阻滯被封「黑仔王」 張繼聰自覺微不足道：大家都唔好受

大埔宏福苑11月26日發生五級奪命大火傷亡枕藉，截至昨日（12月4日）火災造成至少159人死亡，其中140具遺體已由家屬初步辨認，當中最年幼死者只有1歲，當中19具遺體或遺骸的身份仍有待確認，仍有31人失聯，整個社會籠罩一片傷感的氣氛。因應目前社會狀況，不少娛樂項目相繼宣布延期或者取消。

張繼聰自資電影《金童》宣傳活動暫停

張繼聰自資的電影《金童》上畫後，本來張繼聰努力到戲院謝票宣傳谷票房，但因大埔宏福苑五級火，《金童》有關宣傳活動暫停。與此同時，張繼聰有份參演的ViuTV劇集《小業主戰線》曾到宏福苑取景，ViuTY已決定重新調整拍攝安排，結果有網民直言：「張繼聰都幾黑仔！」

網民對於張繼聰的遭遇封「黑仔王」

對於張繼聰的遭遇，有網民在Threads：「張繼聰都幾黑仔，主演電影上映又被新聞蓋過；拍劇個場景又冇埋；個題材仲即刻變咗政治敏感題材。三樣嘢同時發生係佢一位藝人身上。」其後張繼聰回覆：「人生總會遇到一啲難以想像嘅處境，最重要，係你用咩心態去面對。電影，工作，當然有影響，不過對比起我哋香港而家所面對嘅，實在微不足道。我知道大家都唔好受，人生係會遇到好多挑戰，我哋肩並肩，手拖手，一齊行過去最後，我從來都唔覺得自己黑仔。」

張繼聰被爆好人好事

後來還有人說：「剛剛同同事兼伴侶喺公司附近食完晏，途中講起謝安琪係由細到大住宏福苑，張繼聰原來喺屋苑嘅公園示愛的；又講起本身嚟緊有套佢主演嘅電視劇會喺宏福苑取景，再講起講起想去睇呢排上映中佢主演嘅《金童》等等。然後行到公司大廈大門見到𨋢口部𨋢啱啱有人入咗準備閂門中，由於大門同𨋢都有段距離所以我哋就唔追選擇慢行，點知𨋢入面嘅人開返度門等埋我哋入𨋢，本身以為係公司同事所以等埋，然後我行入𨋢途中覺得呢個人有啲似張繼聰，但我唔太肯定（佢帶咗超），最終到我出𨋢時再睄多眼先肯定係本人。感受到佢嘅好同喺度想同佢補返聲加油！」結果張繼聰亦回覆：「小事，我廿幾年前都喺呢間大廈返工配音，部𨋢好鬼慢，搭唔到會遲到，做人嘅嘢，你幫吓我，我幫吓你。」

