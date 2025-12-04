Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

王鄭浚仁無懼負評攻擊 直認對善玥澄有好感 想挑戰拍劇主持多方面發展丨獨家

影視圈
更新時間：22:45 2025-12-04 HKT
發佈時間：22:45 2025-12-04 HKT

王鄭浚仁憑藉《中年好聲音3》賺聚人氣，獲大班粉絲支持與陪伴。單身了五年的他表明絕不抗拒愛情的來臨，只可惜心儀對象善玥澄有男友。不過，假若日後對方回復單身時，他不排除在感情與她上有發展可能。文、圖 鍾舜英  

單身了五年的王鄭浚仁透露，對另一半的要求是要順眼、投契有話題，最好當然是識音樂，還有不要太肥，這些要求明顯與他傳出緋聞的《中3》生鄭玥澄十分相似，對此他坦言:「如果性格上可以調整少少的話，善玥澄是最好，因為她外表是我很鍾意的，也覺得她鍾意音樂及對音樂有熱誠，不過性格可能男仔頭一點，與她相處時覺時她似男生較多，但有機會發展也不會抗拒，只因大家很投契，但重點是她現在有男朋友，若日後她分了手，可能有機會發展一下也不錯。」

王鄭浚仁想拎樂壇新人獎

最近王鄭浚仁推出個人第一首歌《我就是舞台》，正式加入香港樂壇發展，對於樂壇新人獎，他笑指那位歌手不想拿到，他當然也不例外，但也見到有很多新晉歌手，明白到競爭很大。在香港發展對王鄭浚仁最難的問題，可說是完全不熟識香港的市場，他聽到很多不同意見，包括網民、粉絲、公司以及老師等，收集後便要慢慢拿捏，他深明這世界不會所有人也鍾意你，Hater不會留手地對你很刻薄，當對方完全不了解你，做什麼也是不對的，所以面對這些負評要懂得怎樣去調整心態及面對，王鄭浚仁笑言幸好覺得自己在比賽時已經學懂處理。

王鄭浚仁介意被定形

現在主力在香港生活的他，在香港生活最不適應的是不能自駕，他在馬來西亞一直是自己駕車出入，但現在要改為乘地鐵或的士。另方面，他不太鍾意被外界定形為「比賽型選手」，只想讓人看到他是多方面的藝人，不同曲風也能唱到又可以嘗試新事物，更不想外界覺得他「老餅」。刻下他已開始計劃，第二首推出的是貼地情歌，也希望能在圈中多方面發展，例如演戲、主持或拍攝旅遊節目等。
 

