《同事三分親》女星富商老公尖沙咀大炒車  Tesla座駕遭攔腰猛撞損毀嚴重  救護車趕到急送院

現年38歲的前TVB藝人岑潔儀（Zoey），曾憑《同事三分親》Helena一角而人氣急升，她於2012年離巢，同年跟馬來西亞富商Dixon結婚，並育有兩名兒子，之後專心相夫教子，一家四口生活美滿。但近日Dixon卻不幸於尖沙咀遭遇一場嚴重的交通意外，情況驚險萬分，幸好最終有驚無險逃過死門關。岑潔儀丈夫座駕遭寶馬攔腰猛撞

事發時，Dixon正駕駛其白色Tesla座駕，在尖沙咀一個交通燈位，被一輛衝紅燈的黑色寶馬高速攔腰猛撞（T-Bone）。從Dixon在社交媒體上載的照片可見，兩車損毀均非常嚴重。

兩車損毀嚴重 現場觸目驚心

Dixon的白色Tesla左邊車身被撞至嚴重凹陷，從車門到車尾都有明顯的撞擊痕跡，其中左前輪更在巨大衝擊力下幾乎飛脫，整組輪胎呈不正常角度外翻，可見當時撞擊力之猛烈。Dixon對愛驅被毀感到十分心痛，事後將座駕被拖走的照片上載，並寫上「You will be missed」（我會掛念你的），表達對座駕的不捨，同時他也感謝座駕在意外中保護了他。至於肇事的黑色寶馬，損毀情況更為慘烈。從照片中可見，寶馬車頭完全撞毀，引擎蓋向上摺起，車頭泵把及零件散落一地，可謂面目全非。

岑潔儀丈夫大難不死

意外發生後，救護車迅速到場，Dixon需躺在擔架床上送院檢查。從他在救護車內拍下的照片可見，他蓋著紅氈，手上夾著醫療儀器，幸而並無嚴重受傷。對比兩輛車的損毀程度，Dixon能夠僅受輕傷，可謂是不幸中之大幸，成功「逃出死門關」。Dixon事後亦在網上透露，對方司機因衝紅燈肇禍，他本想破口大罵，但見到對方車上載有孕妻，才強忍怒火。

岑潔儀曾傳戀陶喆

岑潔儀婚後淡出幕前專注家庭，並轉型活躍於名媛社交圈，頻繁出席奢侈品活動及馬場。岑潔儀曾與台灣樂壇巨星陶喆傳緋聞，但男方從未承認戀情。岑潔儀近年因高調展示百萬鑽戒、私人飛機等奢華生活遭質疑炫富，今年初她就曾發文反擊：「希望全天下的女人都不要問衣服為什麼那麼貴，要問自己為什麼買不起，價格是由市場决定的，買不起是你自己的問題。」

