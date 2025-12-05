Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

娛樂圈頂級巨星兄弟合共身家逾十億 相聚土瓜灣超貼地歎平民美食 相識逾半世紀傳曾反面

影視圈
更新時間：13:30 2025-12-05 HKT
發佈時間：13:30 2025-12-05 HKT

譚詠麟 （阿倫）與陳百祥（阿叻）是圈中出名的同齡好友，多年來合作無間，友情跨越半世紀，還曾一同組明星足球隊，不時相約聚會。但譚詠麟與陳百祥的友誼卻被爆出決裂，因明星足球隊傳出內訌，二人對運作理念出現分歧，鮮見再同出同入。

譚詠麟陳百祥前後腳到場

近日有網民到土瓜灣食飯，巧遇譚詠麟與陳百祥，並將二人前後腳到場的畫面曝光。網民透露譚詠麟與陳百祥幫襯平民餐廳：「土瓜灣隱藏美食店！偶遇陳百祥和譚詠麟！竟然偶遇到陳百祥和譚詠麟嚟包場食飯！」

陳百祥與譚詠麟向來識食又貼地，由貴至平民餐廳也有光顧。網民在土瓜灣捕獲二人幫襯的餐廳，菜式收費不貴，百餘元有交易。有指當日餐廳未有接待街客，眾人是包場食飯，可見非常豪氣。

陳百祥住億元複式豪宅

有傳譚詠麟的身家逾10億，而曾擁千萬身家的陳百祥，經歷過破產，多度人生起跌後，捱過艱難時期成功翻身，亦再度家財萬貫，早前因家中裝修，曾公開居住逾30年的九龍塘複式豪宅，有指市值已過億元。

