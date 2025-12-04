Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尹光談「父子情」：佢唔拖我好心嗡 邀張家輝拍MV睇到眼濕濕丨獨家

影視圈
更新時間：21:45 2025-12-04 HKT
發佈時間：21:45 2025-12-04 HKT

尹光憑早前推出講述父愛的新歌《老豆》登上《Chill Club推介榜》冠軍，成為最年長冠軍歌男歌手，今次光哥更找來張家輝拍MV，雖然短短3分鐘，但張家輝影帝級的發揮令他感到佩服，不少睇過MV的樂迷均被感動到喊，更表示今次要繼續推尹光上「叱咤」！文：霍淇 圖：林賓尼

兒子永遠是心中的孩子

對於父子情，尹光表示自身與歌中的父子關係接近，「我和太太經常走埠，請個工人回來看着兒子。小時候兒子很喜歡我，尤其是三、四歲的時候，帶他到處玩、騎膊馬，好開心。他六、七歲開始讀書，就親近太太多一點。」歌詞講述做父親的心聲，尹光最感觸的一句是「哪怕你再生得高，我眼裏是昨天孩子」，他透露當年與約11歲兒子出街，拖着他時，兒子卻因怕被同學看到而鬆手，「好心噏，我拖慣佢㗎嘛，無論你多大，我都會當你是小朋友，會想為甚麼會揈開我？原來人一長大，開始有自己的思想，他要做大人。」

讚影帝張家輝演技

今次MV找來影帝張家輝主演，尹光最初認為沒有可能，不過公司指對方曾表示喜歡自己的歌曲，所以也嘗試邀請，但過程中因電話錯誤，差點錯失合作機會，幸好家輝聽了《老豆》後，表示好聽亦願意拍MV，令尹光很開心。尹光指自己看完MV後也覺得很感動，亦大讚影帝張家輝，「真的老練，三分鐘拍出這麼多感情，看到眼濕濕，還有他最好的動作就是轉身，影帝真是影帝，很佩服！」

並非要上「叱咤」

有廟街歌王之稱的尹光，近年開始轉型行感性路線，他坦言相比起唱搞笑歌，抒情歌的聲線會較柔和，而隨年紀與經驗，滄桑感更契合。對於《老豆》得到樂迷喜愛，指要再推尹光上「叱咤」，尹光指以前唱歌為了搵食，現在則為興趣，並非要上「叱咤」。他又表示未來想嘗試唱兒歌，現在有很多小朋友也唱自己的歌，至於合作方面，他希望與張敬軒合唱，「因為軒公很好聲，他的假聲唱得很好聽，我不行，我又學不到，寫一首新歌，高音就給他低音給我，這樣就好。」
 

