Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

五月天阿信驚喜加入與F3組「M1+F3」 F4合體突生巨變朱孝天疑洩密遭踢走

影視圈
更新時間：20:45 2025-12-04 HKT
發佈時間：20:45 2025-12-04 HKT

昔日憑台灣偶像劇《流星花園》風靡亞洲的男團F4，雖已解散多年，但早前難得世紀合體，為天團五月天演唱會擔任嘉賓，更宣布即將回歸推出新作並啟動巡演，令粉絲期待。然而，近日傳出合體計畫生變，成員朱孝天疑因在直播中提前爆出合體計畫，被指「不受控制」而遭剔除，無緣參與本月於上海舉行的首站演出，僅由言承旭、周渝民、吳建豪以「F3」形式登台。

近日網路流出的《F☆FOREVER恆星之城巡迴演唱會》海報與批文，進一步顯示演出名單除F3外，竟驚喜出現五月天主唱阿信的名字。據了解，此次F3回歸的新作及巡演，原本即由阿信擔任製作人，他亦將於演唱會中與F3同台演出。此「M1＋F3」的全新組合引發粉絲熱議，驚喜不已。對此，主辦單位「相信音樂」已證實阿信將現身上海首站，並表示：「四人會合唱新歌，請大家拭目以待！」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
01:31
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
00:50
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
宏福苑五級火｜麥美娟：每戶災民生活津貼由5萬元增至10萬元 將研居民長期居住問題
01:46
宏福苑五級火｜麥美娟：每戶災民生活津貼由5萬元增至10萬元 將研居民長期居住問題
社會
3小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
2025-12-03 17:00 HKT
火災後享樂惹公審 港爸媽帶子女玩樂被批無同理心 網民：日子總要過都有錯？｜Juicy叮
火災後享樂惹公審 港爸媽帶子女玩樂被批無同理心 網民籲停「情緒勒索」：日子總要過都有錯？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
蔡少芬跟圈中好閨密合體現身石門  59歲前港姐冠軍未婚未育身材大走樣？激現水桶腰惹熱議
蔡少芬跟圈中好閨密合體現身石門  59歲前港姐冠軍未婚未育身材大走樣？激現水桶腰惹熱議
影視圈
6小時前
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
13小時前
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
影視圈
4小時前
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
影視圈
9小時前
大家樂晚市優惠3款小菜$99！免費送糖水2碗 加$15有白飯
大家樂晚市優惠3款小菜$99！免費送糖水2碗 加$15有白飯
飲食
8小時前