五月天阿信驚喜加入與F3組「M1+F3」 F4合體突生巨變朱孝天疑洩密遭踢走

昔日憑台灣偶像劇《流星花園》風靡亞洲的男團F4，雖已解散多年，但早前難得世紀合體，為天團五月天演唱會擔任嘉賓，更宣布即將回歸推出新作並啟動巡演，令粉絲期待。然而，近日傳出合體計畫生變，成員朱孝天疑因在直播中提前爆出合體計畫，被指「不受控制」而遭剔除，無緣參與本月於上海舉行的首站演出，僅由言承旭、周渝民、吳建豪以「F3」形式登台。

近日網路流出的《F☆FOREVER恆星之城巡迴演唱會》海報與批文，進一步顯示演出名單除F3外，竟驚喜出現五月天主唱阿信的名字。據了解，此次F3回歸的新作及巡演，原本即由阿信擔任製作人，他亦將於演唱會中與F3同台演出。此「M1＋F3」的全新組合引發粉絲熱議，驚喜不已。對此，主辦單位「相信音樂」已證實阿信將現身上海首站，並表示：「四人會合唱新歌，請大家拭目以待！」