Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜ERROR宣布取消成軍7周年慶祝活動 193分享與AI對話關心市民

影視圈
更新時間：16:15 2025-12-04 HKT
發佈時間：16:15 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑五級火釀成嚴重傷亡，男團ERROR成軍7周年，原定本月21日舉行慶祝活動，因火災慘劇而公布取消。ERROR日前於社交平台發出公告，指團隊與全港市民同感悲痛，認為應將關懷與支持給予受災社群及有需要的市民，因此決定暫停所有原定慶祝安排，又指未來將繼續透過影視、綜藝及音樂作品與大家見面，傳遞溫暖與能量，祈願平安與香港同在，成軍八周年再會。

193有更多時間反思

雖然ERROR成軍7周年慶祝活動取消，一向活躍於社交網的成員郭嘉駿（193）亦探討犧牲者情結或殉道者心態的問題，更分享AI回覆的答案。193表示見到有人出Po指期待已久的學校聖誕聯歡會取消而不開心，又見到有人出po表示開心生活日常而被人攻擊，再加上他的新歌《你的名字 我的聖詩》暫停宣傳，令他多時間去反思。他說：「我身為藝人，覺得其實喺唔開心嘅情況下更加需要提供娛樂畀大眾去宣洩情感或者放鬆一下。畢咗業十年有多，突然諗起「Martyr complex（犧牲者情結/殉道者心態）」呢個term，但又唔肯定同今次事件有冇關係，於是決定同AI傾吓偈。」有粉絲亦分享193新歌《你的名字 我的聖詩》的網上平台連結，以歌分享自己的心情，並寫道：「暖心的MV，唔開心，覺得只有壞事發生嘅時候，我自己係會想睇下人哋開心嘅嘢，希望自己受到感染振作起嚟。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
00:50
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
9小時前
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
01:31
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
8小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
23小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
2025-12-03 12:39 HKT
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
生活百科
2025-12-03 14:53 HKT
罐頭比新鮮食品更健康？專家推介5款家中必備超級食物罐頭 可防癌/護心/穩血糖
罐頭比新鮮食品更健康？專家推介5款家中必備超級食物罐頭 可防癌/護心/穩血糖
保健養生
8小時前