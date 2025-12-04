大埔宏福苑五級火｜ERROR宣布取消成軍7周年慶祝活動 193分享與AI對話關心市民

大埔宏福苑五級火釀成嚴重傷亡，男團ERROR成軍7周年，原定本月21日舉行慶祝活動，因火災慘劇而公布取消。ERROR日前於社交平台發出公告，指團隊與全港市民同感悲痛，認為應將關懷與支持給予受災社群及有需要的市民，因此決定暫停所有原定慶祝安排，又指未來將繼續透過影視、綜藝及音樂作品與大家見面，傳遞溫暖與能量，祈願平安與香港同在，成軍八周年再會。

193有更多時間反思

雖然ERROR成軍7周年慶祝活動取消，一向活躍於社交網的成員郭嘉駿（193）亦探討犧牲者情結或殉道者心態的問題，更分享AI回覆的答案。193表示見到有人出Po指期待已久的學校聖誕聯歡會取消而不開心，又見到有人出po表示開心生活日常而被人攻擊，再加上他的新歌《你的名字 我的聖詩》暫停宣傳，令他多時間去反思。他說：「我身為藝人，覺得其實喺唔開心嘅情況下更加需要提供娛樂畀大眾去宣洩情感或者放鬆一下。畢咗業十年有多，突然諗起「Martyr complex（犧牲者情結/殉道者心態）」呢個term，但又唔肯定同今次事件有冇關係，於是決定同AI傾吓偈。」有粉絲亦分享193新歌《你的名字 我的聖詩》的網上平台連結，以歌分享自己的心情，並寫道：「暖心的MV，唔開心，覺得只有壞事發生嘅時候，我自己係會想睇下人哋開心嘅嘢，希望自己受到感染振作起嚟。」