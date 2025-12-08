Netflix認罪之罪線上看｜全度妍、金高銀展危險交易 即睇分集劇情、4大看點懶人包

《認罪之罪》於12月5日在Netflix開播，是一套驚悚韓劇。劇集由全度妍、金高銀、朴海秀和陳善圭主演。講述被當作殺害丈夫嫌疑人的允秀和被稱為魔女的神秘人物慕恩齊捲入危險交易的故事。本文為大家整理了《認罪之罪》的分集劇情、角色簡介、追劇日曆及四大必看亮點。

《認罪之罪》講述因丈夫離奇身亡而被指控弒夫的安允秀（全度妍 飾），以及在監獄裡被稱為「魔女」的神祕女子慕恩（金高銀 飾）。慕恩主動提出「代替允秀認罪」，但要允秀去殺掉她未能親手殺死的人作為交換，二人的命運因而被綁在一起，越陷越深。

返回目錄

《認罪之罪》由全道嬿、金高銀、朴海秀和陳善圭主演。

全度妍 飾 安允秀

安允秀曾夢想和家人一起過着幸福生活，但丈夫的可疑死亡讓她的日常生活徹底崩潰。

全度妍飾演安允秀。

金高銀 飾 慕恩

慕恩在監獄裡被稱為「魔女」，她擅長洞察並掌握對方的心理。

金高銀飾演慕恩。

朴海秀 飾 白東勛

白東勛是一名信念堅定、在任何事件面前都保持冷靜的檢察官。

朴海秀飾演白東勛。

陳善圭 飾 張正九

張正九是安允秀的辯護律師，曾是一名拳擊運動員。

陳善圭飾演張正九。

返回目錄

第1集：安允秀疑涉謀殺丈夫被捕

藝術家李基大在自己的工作室遭謀殺，職業為老師的妻子安允秀被列為嫌疑人，她指學妹吳書媛有嫌疑，檢察官白東勛主動接過該案件，他跟蹤走訪安允秀的日常生活。安允秀被拘留，她因經濟問題，拒絕請律師，辦公室的物品更被警方一掃而空；白東勛親自審問安允秀，他懷疑因男方出軌而釀成悲劇，對於她的辯解更是毫不信任。安允秀向丈夫求歡失敗的影片曝光，此案引起大眾的關注，她得知後情緒崩潰，一審更被判無期徒刑，慕恩得知後露出迷一般的微笑。

返回目錄

1. 全度妍與金高銀時隔10年再合作

全度妍與金高銀繼2015年電影《俠女：劍之記憶》後，時隔10年再合作新作《認罪之罪》，全度妍坦言：「金高銀真的成長非常非常多，相較之下我覺得自己的成長停住了。這次拍攝時，我非常依賴金高銀。」兩位影后在《認罪之罪》中鬥戲，可謂令觀眾期待萬分。

全度妍與金高銀時隔10年再合作，令觀眾期待萬分。

2. 《愛的逼降》、《我的女神室友斗娜》李正孝執導

《認罪之罪》的幕後團隊十分矚目，邀得 《愛的逼降》、《我的女神室友斗娜》的導演李正孝執導；除此之外，電影《戀人絮語》以及《特別搜查：死囚來信》的導演權宗官擔任編劇。他們擅於鏡頭語言和細膩的台詞將演員的表現展示得淋漓盡致。

3. 全明星陣容 換角風波仍無阻熱度

《認罪之罪》除了邀得全度妍與金高銀兩位影后出演外，更請來《機智牢房生活》、《紙房子：韓國篇》的朴海秀以及《雞不可失》、《吾王長存》的陳善圭，陣容星光熠熠。雖然該劇原定由宋慧喬和韓韶禧主演，但均因與製作公司產生意見分歧而退出，該風波亦無阻大眾的期待。

《認罪之罪》可謂全明星陣容。

4. 劇情勁爆有看點 嫌疑人與魔女交易

《認罪之罪》圍繞着有弒夫嫌疑的安允秀與「魔女」慕恩因頂罪而展開的交易，二人被捲入更大的陰謀。劇中大量呈現警察辦案、檢察官追查、律師攻防與媒體輿論，導演強調每一集都像拍一部獨立驚悚片，以持續不斷的反轉、壓迫感與冷色美術設計，營造封閉感極強的「懺悔室宇宙」，勢令觀眾期待劇情的走向！

《認罪之罪》劇情高能不斷反轉！

返回目錄