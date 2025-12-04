古明華轉戰內地變飲食大亨 港式茶餐廳升級變呢種食肆 曾不眠不休直踩50個鐘捱出重病：連呼吸都痛

61歲古明華在2020年離開效力26年的TVB後到內地發展，當時他曾經過直播帶貨與及商演，其後索性轉型進軍飲食業，在江門開設兩店後，又再在台山桂水村開平民食店「世斯茶檔」，以港式茶餐廳模式營運，古明華親自落場打點，成為不少到內地發展的藝人聚腳點。

古明華茶餐廳升級變大排檔

近日古明華再下一城，將「世斯茶檔」升級變成大排檔「蒸打細蒜」，經過近兩個月的装修後，早前終於成功開業，主打成「讓你一菜傾心的小店。」

古明華轉戰飲食業後「重生」

古明華離巢後，曾有一段時間直播帶貨，其後在江門開港式茶餐廳，推廣港式美食，為宣傳食店，他不單以「生招牌」落手落腳擺攤賣燒賣魚蛋，又會與員工為客人跳舞兼唱歌，甚至加入會員制，折扣優惠等等，;;盡力吸引食客注意及光顧。古明華亦努力拍片做宣傳，不少到內地發展，又或者到內地工作的藝人「探店」，成為藝人聚腳店，在網上的關注度相對地提高。古明華曾表示轉戰飲食業後，他的事業似乎得到「重生」：「我喺江門遇到好多人同事，玩吓抖音做吓直播，又拍吓劇，到而家我有自己嘅茶餐廳，眨吓眼我都50幾歲，我相信一樣嘢就係，夢想可能會遲到，但係一定唔會缺席。」

古明華曾因膽痛令他痛不欲生

古明華的太太Terri曾遇上車禍，導致行動不便，無法再以跳舞工作為生，加上女兒10歲時又確診患上「腎小球炎」，每月的醫療費逾萬元。古明華當時為養活全家，他自薦加入TVB配音組，同時兼顧演戲及配音工作，曾試過不眠不休直踩50個鐘，結果令本身有糖尿病的古明華捱出了病，試過因肺結核住院3個月，其後又曾因膽痛令他痛不欲生，就連呼吸也覺得痛，一度出現輕生念頭，他曾說：「呢個病最深感受並唔係自己能唔能夠繼續生活，而係你要好實在、好開心咁熱愛你嘅生命、身邊嘅人，唔好只專注喺痛苦或難題之上，呢啲係人生必須面對，只不過睇你同咩人去經歷，即係無論我拎獎又好、病又好，都同家人一齊 ，呢個先係最重要。」古明華往後明白健康比甚麼都重要，於是約滿TVB後移居內地轉戰飲食業，減少幕前工作以平衡健康與生計。

