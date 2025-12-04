大埔宏福苑五級火｜Ian深夜以歌曲慰藉災民：俾力量大家 網民聽到喊留言感謝

MIRROR 成員陳卓賢（Ian）早前得知一位72 歲長者hellosss( 粉絲暱稱）在大埔宏福苑五級火災中喪生，於是特意在社交網限時動態上載全黑圖片低調悼念對方。

深夜分享新影片

宏福苑奪命火災事發已經過一星期，全城依然被一片愁雲籠罩，需要災後心理輔導的人更不少，一直以創作音樂讓大家尋獲情緒出口的Ian，昨深夜在社交網分享新影片，表示寫了一首給自己力量的歌，想將力量分給大家。Ian發文提到：「依隻歌係我之前寫落，用嚟俾力量自己。依家想分享依份力量俾大家。」

送給逝者的安魂曲

片中Ian正身在幽暗環境中錄音，抒情旋律加上Ian那清徹歌聲，令聽眾得到心靈慰藉。粉絲紛紛留言感謝Ian，不少人坦言聽到哭了，有人更要求Ian直接出歌。有粉絲覺得歌詞之中「抬頭望向天上無知的星星，閉著眼睛將惡夢叫醒，唯獨在你的自由之境將祂的雋永一一傾聽」，大概是送給逝者的安魂曲。