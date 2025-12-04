TVB「富貴視帝」北上搵食超貼地 幫襯街邊檔歎平民小食越活越年輕 傳畀兒子20萬生活費

現年61歲的TVB三屆視帝黎耀祥，近年大幅減產，主力北上發展並移居中山，進軍抖音行列，主力拍片介紹各地美食，轉型做「美食KOL」，但偶爾仍會參選劇集演出，在大灣區極高人氣，做直播帶貨更賺到豬籠入水。出名是「愛妻號」的黎耀祥，經常與太太Julia拍拖旅行遊山玩水，四處品嚐美食，享受生活。日前有內地網民就在野山捕獲黎耀祥，站在路邊吃平價小食，相當親民貼地。

黎耀祥貼地又親民

該名內地網民在小紅書分享在內地巧遇視帝黎耀祥的照片，並發文寫道：「偶遇香港明星～黎耀祥老師人超好，就坐在我們旁邊一起吃熱干面！」並表示是在武漢早上的一條街上，遇到黎耀祥吃完早餐便離去了。照片中見黎耀祥穿上黑色連帽衛衣，拿着一小碗干麵，站在馬路旁邊吃着，而他身旁就停泊了一輛汽車，身後卻擺放着幾張膠椅，椅子上就放了幾個紙碗，似是幫襯街頭小店。黎耀祥雖然貴為視帝，但仍不介跟市民坐街邊吃東西，相當貼地，即使被認出並要求合照，黎耀祥都親切地跟對方拍照，不網友都留言表示羨慕，甚至讀61歲的黎耀祥越来越年輕。

黎耀祥財力驚人

黎耀祥與太太Julia結婚28年，兩公婆育有一個兒子黎正橋（Kirk），而Julia同時亦擔任黎耀祥經理人，為丈夫打點事業。早前他的兒子曾因為載李麗珍女兒倚榕兜風而傳出緋聞。2016年黎耀祥供兒子到美國留學，因兒子曾在社交平台晒出多部名車，當中包括價值310萬的McLaren跑車、大黃蜂Camaro座駕，又見有金鋼Daytona，而被指過份炫富，更有每個月高達港幣20萬元的生活費，可見黎耀祥財力相當驚人。

