周勵淇開心再與郭富城合作：越來越有型 李靖筠以任達華為榜樣 盼世界各地有物業丨獨家

影視圈
更新時間：20:45 2025-12-03 HKT
發佈時間：20:45 2025-12-03 HKT

周勵淇、湯怡和李靖筠在英皇電影《內幕》，分別與四位影帝級演員包括郭富城、吳鎮宇、任達華和方中信有對手戲。周勵淇在戲中與郭富城飾演情侶，她表示剛入行時曾與他在音樂特輯合作，想不到現在有機會合作拍電影，大家更已結婚做父母，感嘆時間過得太快，大家都比以前成熟，更讚城城越來越有型。 文：黃佩麗 圖：羅安強

周勵淇笑謂剛入行時曾與城城合作拍音樂特輯，轉眼22年，李靖筠卻不知甚麼是音樂特輯，要周勵淇解釋一番。湯怡曾於《寒戰II》與城城合作，今次已不像第一次時緊張，有機會都想挑戰戲中城城的動作場面。周勵淇則笑言骨頭硬，要拍動作場面要給她時間準備。資歷最淺的李靖筠飾演記者，她表示對戲時緊張到幾乎忘記對白，又說與任達華在山頂拍攝時，對方隨手一指前面的高樓大廈說那個單位是他的，她笑言華哥是變相鼓勵她努力工作，她期望未來像對方在世界各地有物業。

不想離開兒子太耐

《內幕》以男人戲為主，周勵淇直言現在很多戲都是這樣，但也要有女演員點綴，她們在戲中也分別起到關鍵作用。提到近來劇集相反以女演員佔戲更重，周勵淇表示不時有劇集邀約，但拍劇需時很長，她不想離開兒子太耐，「之前有一些劇要到內地拍，當時兒子還小，我又想親自照顧他，所以都無答應，現在他開始大，我都可以有多些自己的時間，好似之前在澳門開了音樂會，之後也會有不同的工作，但如果要離家太耐都未必會考慮。」

《內幕》以男人戲為主，周勵淇直言也要有女演員點綴。
李靖筠以任達華為榜樣，希望在世界各地都屬於自己的物業。
湯怡
周勵淇表示未必會選擇離家太耐的工作。
湯怡為囡囡盼留港拍劇

同為人母的湯怡也表示以家庭為重，但又不會不工作，「做了媽媽都需要有自己時間，就算是我個女瞓左之後的少少me time都很開心，拍劇比較長時間會有顧慮，如果在香港拍會好些。」而沒家室的李靖筠笑謂對工作來者不拒，早前才完成拍攝劇集《IT狗2.0》，又說演員很被動，加上現時電影圈也少戲開，在空閑時間努力裝備自己。
 

