閔熙珍舉行海選另組新女團 與NewJeans正式「分手」

韓國人氣女團NewJeans在跟經理人公司ADOR的合約糾紛官司中落敗後，全員宣布回歸ADOR。雖然有傳被韓媒封為「傲慢3Jeans」的Minji、Hanni和Danielle仍堅持要閔熙珍擔任製作人，以致與ADOR商討回歸的事宜停滯不前。但看來閔熙珍與NewJeans都必定要「分手」，故此有傳閔熙珍正秘密招募練習生，打算另組新女團。

去年10月已成立 OK Records

人稱「NewJeans之母」的ADOR前代表閔熙珍，去年10月已成立了一間新的娛樂公司OK Records，並完成了公司註冊，甚至還在首爾江南區新沙洞附近購買了一棟大樓，作為新公司的總部。OK Records註冊成立的目的是從事藝人管理、音樂製作、專輯製作、音樂和專輯發行、演出和活動策劃製作以及品牌管理，閔熙珍被列為該公司的內部董事。此外，閔熙珍最近在針對ADOR母公司HYBE的認沽期權索賠訴訟的第三次聽證會上，以OK Records的名義發布新聞稿，確認終止了與HYBE的股東合同，並正式成立了該公司。

組建一支全新的練習生隊伍

曾成功企劃並打造了少女時代、f(x)、Red Velvet、NewJeans等知名女團、被封為「女團聖手」的閔熙珍，成立公司後下一步當然就是另組新女團。據韓媒《SPOTV新聞》報道，OK Records將於7日在一間著名舞蹈工作室舉行私人海選，為公司招募練習生，即是代表他們將組建一支全新的練習生隊伍，取代原本閔熙珍想從ADOR處帶走的NewJeans。而閔熙珍選定的招募活動舉行地點是韓國3大知名舞蹈工作室之一，曾為Mnet女子街舞競賽節目《街頭少女戰士2》派出舞團Jam Republic參賽。《街頭女戰士3》冠軍隊伍Osaka Ojo Gang的領隊Kyoka，以及曾擔任NewJeans表演指導的BLACK.Q等舞蹈高人，都曾在此授課。相信閔熙珍公司會繼續與該舞蹈工作室合作，培訓最精銳的女團成員。

Danielle與朴寶劍出席慈善晚宴

至於目前仍未跟ADOR傾掂數的NewJeans成員Danielle，周日（30日）就被目擊與男神朴寶劍同現身首爾某知名酒店，出席「2025年人人共享餐桌」慈善晚宴。二人都以跑步團體「Unknown Running Crew」的成員身份出席活動。這次二人意外同框，惹人關注。