39歲「寵妻小生」驚爆有失明危機 一部位劇痛需坐輪椅急入院 怕死為愛女買足3份保險

現年39歲、有「寵妻小生」之稱的陳家樂，與女星連詩雅（Shiga）新婚不久即遇人生重大危機。近日他自爆2年前曾因眼睛劇痛，一度需要坐輪椅緊急入院，更被醫生診斷有失明風險，情況駭人。為免外界擔心，他被迫秘密停工5個月治療。憶述當時的恐懼，這位新婚人夫坦言極度徬徨，因為驚自己再冇能力照顧新婚老婆和父母。幸得太太連詩雅無微不至的照顧，陳家樂才成功戰勝病魔。

陳家樂病發劇痛如刀割

陳家樂憶述，事發當日他正準備帶愛犬散步，眼睛卻突然傳來劇烈痛楚，形容「痛到嘔」，一向諱疾忌醫的他亦無法忍受，最終要坐輪椅被送入急症室。更恐怖的是，即使注射了特效藥，2小時後藥力消散，情況反而加劇，眼白全部發紅，嚇得陪在身旁的老婆連詩雅花容失色。雖然醫生初步檢查後讓他回家觀察，但病情卻急轉直下。

陳家樂被告知有失明風險

經權威眼科醫生診斷後，才發現病情遠比想像中嚴重。醫生指出，其眼疾並非普通爆微絲血管，而是「眼球後方連接腦神經線部分出問題」，導致眼壓飆升，引發充血劇痛。由於病因不明，醫生當時直言他有失明的可能性，這個消息對剛組織家庭的陳家樂而言，無疑是晴天霹靂。由於手術風險極高，醫生決定先採用注射疫苗的方式進行觀察治療。經過５天的住院，他的眼睛才成功止血。

陳家樂秘密停工5個月

陳家樂到現時仍猶有餘悸：「當時我就開始諗，如果盲咗以後點算呢？我要照顧父母同啱啱結婚嘅太太！」面對可能失明的恐懼，陳家樂坦言當時心情跌入谷底，內心的絕望與擔憂卻不敢向人傾訴。

連詩雅成陳家樂最大支柱

為了專心養病，他決定將病情保密，停工長達5個月，他需服3個月藥物，卻要承受心跳加速、失眠等副作用，外出時更要戴上太陽眼鏡掩飾，在這段最艱難的時期，幸得太太連詩雅成為他最大的精神支柱，每日到醫院奔波，無微不至地照顧，才讓他走出陰霾。

陳家樂為愛女買3份保險

如今，陳家樂雖已康復，但仍需每年覆診一次以監察病情。這次經歷讓他深刻體會到健康的可貴，以及家人的重要。自太太懷孕後，他便更注重身體，更在女兒出世前為她買下3份保險。他笑言，女兒出生後，他自己也順道在醫院做了身體檢查，只希望未來不會成為女兒的負累，讓她因照顧年邁的父母而感到壓力。

