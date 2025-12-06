狙擊蝴蝶線上看｜陳妍希周柯宇上演姊弟戀 即睇分集劇情＋追劇日曆＋5大看點懶人包

《狙擊蝴蝶》改編至七寶酥同名小說，由陳妍希和周柯宇領銜主演，共有30集，講述岑矜遭遇丈夫背叛，在李霧的陪伴下走出離婚困境，他對岑矜心生愛意。六年後，二人重逢。在李霧的勇敢追求下，岑矜選擇真實回應他的愛。本文為大家整理了《狙擊蝴蝶》的分集劇情、角色簡介、追劇日曆及五大必看亮點。

岑矜（陳妍希 飾）遭遇丈夫背叛，人生陷入低谷，她接到曾資助過的鄉村少年李霧（周柯宇 飾）的求助電話，並將他接到海市念書，在李霧的陪伴下她走出困境。進入大學的李霧發覺自己對岑矜的感情，但她並沒有回應，李霧傷心之下遠走他鄉。六年後，二人因工作關係重逢。在李霧的追求下，岑矜選擇回應他的愛。

《狙擊蝴蝶》由陳妍希以及周柯宇領銜主演。

騰訊會員每日18：00更新2集，首日更新3集，SVIP每個更新日提前多看1集。

《狙擊蝴蝶》在騰訊播出。

陳妍希 飾 岑矜

岑矜被丈夫背叛，人生陷入低谷，在李霧的陪伴下，漸漸走出陰影，重新出發。

陳妍希飾演岑矜。

周柯宇 飾 李霧

李霧被姑父強逼退學打工，無法參加高考，他向岑矜求救，最後在相處中對對方心動。

周柯宇飾演李霧。

第1－2集：李霧向岑矜求助

岑矜與李霧因公事重逢，他處處為難對方但內心仍放不下。回到2016年，岑矜與老公吳復鬧離婚，李霧向資助人岑矜求救，爭取高考機會，她將對方帶回城市照顧，並用3萬從他姑父手中帶走。岑矜因離婚和李霧與父母爭吵，她將對方帶回家暫住並安排複讀，李霧處處小心謹慎。岑矜在樓下撞見老公與其他女性約會。

1. 陳妍希、周柯宇相差19歲 極具CP感

陳妍希1983年出世並在2006年正式簽約出道，2011年憑《那些年，我們一起追的女孩》中的「沈佳宜」一角走紅並獲封「初戀女神」，她與周柯宇雖有19歲的年齡差，但陳妍希的「童顏」令她看起來十分「顯細」，與周柯宇這對「姐弟」十分有CP感，觀眾並不會出戲。

陳妍希和周柯宇極具CP感！

2. 陳妍希、周柯宇花式宣傳超吸睛

陳妍希和周柯宇可謂對《狙擊蝴蝶》這套作品十分重視，他們先後拍下令人多套勁爆的宣傳照，包括扯領帶吻、隔窗吻等等，令不少CP粉狂歡。除此之外，二人更為劇集合唱片尾曲《早安 晚安》，甜度爆表。而OST亦邀得天后級歌手A-Lin（黃麗玲）獻唱主題曲《某種可能》。

陳妍希、周柯宇合唱《早安 晚安》。

3. 陳妍希與前夫陳曉打對台

陳妍希與陳曉在今年2月官宣離婚，結束近9年的婚姻，二人各行各路為事業拼搏。在11月25日，由陳曉和孫千領銜主演的《大生意人》開播，成為央八史上最快收視破3的電視劇，收視與口碑雙爆發。而《狙擊蝴蝶》在12月4日起播出，令觀眾十分好奇二人「打對台」，會鹿死誰手。

陳曉主演的《大生意人》口碑豐收。

4. 《想見你》黃天仁執導

《狙擊蝴蝶》由黃天仁以及俞波執導。黃天仁曾執導多套爆劇，包括《想見你》以及與俞波齊齊執導的《在暴雪時分》，可見二人曾有合作的經驗，令觀眾十分期待二人默契的配合，以鏡頭語言去帶出演員的細膩表演。

5. 陳小紜、謝興陽有份參演

《狙擊蝴蝶》的配角團隊亦同樣出彩，曾參演《斛珠夫人》、《大奉打更人》等爆劇的陳小紜，其細膩並具爆發力的演技獲觀眾的認同，她在《狙擊蝴蝶》中出演春暢一角，令公眾期待她的演繹。除此之外，新生代演員謝興陽亦有份參演，其演技亦令觀眾有驚喜！

陳小紜有份參演《狙擊蝴蝶》。