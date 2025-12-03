梁詠琪體驗垃圾工艱辛 陳湛文被啤酒淋頭 《逆轉上半場》12.13搞「全民球衣日」撐港隊

由梁詠琪（GiGi）、陳湛文、凌文龍、梁雍婷（Rachel）、朱栢康、陳獻略主演的《逆轉上半場》，在聖誕節12月25日正式上映，今天發布海報及預告。電影《逆轉上半場》距上映僅一個月，優先場口碑不斷。故事以足球比賽比喻人生，透過幽默情節展現克服逆境、面對誘惑與挑戰、學會自我原諒的歷程。以「成年人的下半場，扭轉孩子的上半場」為主題，傳遞正能量。

下半場以孩子為優先

梁詠琪表示，角色挑戰性高且啟發良多。她分享：「拍攝時體驗倒垃圾工的辛苦，親眼見到長者獨力推着沉重垃圾車上斜路，深感佩服，也衷心感謝一直在垃圾站默默付出的工友。」她續指，《逆轉上半場》不僅啟蒙年輕人追夢，也提醒成年人反思。GiGi說：「我們希望觀眾思考，夢想能否支撐生活，能否糊口，這些都是值得探討的問題。」她更以自身經歷分享：「人生上下半場的分水嶺，就是成為母親。上半場為自己考量，下半場則以孩子為優先。這是重大改變，也是新的人生篇章。」

支援災後生活重建

片中一場陳湛文被啤酒淋頭的戲份，成為反思焦點。GiGi表示與湛文合作火花十足：「他的對白節奏感強，聽他演繹很有戲味。朱栢康冷面而滑稽，凌文龍演出更令戲裡戲外一眾小朋友感受到諧角魅力。」電影《逆轉上半場》將於12月13日，於鑽石山荷里活影藝戲院，舉行「全民球衣日」，觀眾一齊着波衫入場睇好戲，同時撐香港運動員。為出一分綿力，是次活動將全力支持「救世軍緊急支援大埔災民專項捐款」，在場展示救世軍捐款方法及捐款二維碼，善款將直接用於提供緊急經濟援助，支援災後生活重建及提供專業心理輔導服務。