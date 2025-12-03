54歲林熙蕾「舊愛」豪宅曝光 巨型衣帽間霸佔3間房 網民嘆：大過我成間屋

有「第一男模」之稱的內地演員兼模特兒胡兵，曾與台灣女星林熙蕾傳緋聞。胡兵高大有型，雖然已經54歲，但工作邀約不絕。最近胡兵在小紅書公開其衣帽間，大量的服飾佔據三間房，數量之多震驚不少網民。

胡兵儲衫長達37年

胡兵在小紅書留言：「帶你們看37年模特兒的衣帽間，熱愛是很酷的事。從1988年，毛戈平老師給我畫了第一個妝開始，開啟了我的模特生涯，不知不覺已經37年了，每件衣服都是一個故事章節，一輩子專注去做一件事，真的是件很酷的事情 #男人的衣櫃」。

影片中見到胡兵帶網民遊近其三個衣帽間，衣服分門別類又分顏色，擺放整齊，只是胡兵的衣服太多，其中有幾行窄到行過時會掃到衫褲。胡兵的鞋架佔據一面牆，目測單是皮鞋已有過百雙，至於包包則用上防塵袋包起，非常細心。不少網民好奇胡兵儲衫問題：「劃重點：37年可以穿同一個size的衣服」、「怎麼避免時間久了衣服落灰？」、「他的衣帽間比我家還大」等。

胡兵曾是賽艇運動員

胡兵入娛樂圈前，曾是一名賽艇運動員，可惜因有腰傷而退役，其後轉型為模特兒，胡兵之後向演員、歌手、主持界發展。胡兵於2003年憑台劇《粉紅女郎》走紅，曾來港發展，1995年TVB版電視劇《神雕俠侶》在內地發行的主題曲《歸去來》，由胡兵與希莉娜依合唱。胡兵於1998年開始推出唱片，更多度舉行演唱會，展現多才多藝一面。

