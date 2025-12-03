Miley Cyrus姊弟戀修成正果 宣示主權晒估值逾300萬訂婚鑽戒

美國流行樂天后Miley Cyrus與搖滾樂隊Liily鼓手Maxx Morando的姊弟戀修成正果，據多間媒體報道，二人經已訂婚。為《阿凡達：火與燼》唱主題曲的Miley，日前與Maxx出席該片洛杉磯首映禮時，其左手無名指上戴上巨鑽黃金戒指，早引發訂婚傳聞。

Miley Cyrus借為《阿凡達：火與燼》示愛

在首映禮後僅數小時，Maxx的父親Dan Morando發文祝賀兒子和Miley，並發布了小倆口和一眾家人朋友在壽司店慶祝的圖輯，當中更有Miley那枚訂婚鑽戒的大特寫照片。看着兩人在親友祝福下雙雙笑到露晒齒的模樣，的確頗有夫妻相。至於Miley亦在訂婚消息傳出後不久，就上載了與Maxx出席首映禮的靚相，配文中寫到「Baby, when we dream we dream as one（寶貝，當我們做夢時，我們如夢境交融）」，借《火與燼》主題曲歌名《Dream As One》向Maxx示愛，疑似默認訂婚。而代表珠寶設計師Jacquie Aiche的公關公司Francesca Consulting亦證實，Miley的訂婚戒指是由Jacquie設計及製造。這枚戒指由14K金製成厚實的指環，並鑲嵌了一顆枕形切割鑽石，估計價值30萬至45萬美元（約234萬至351萬港元）。早在上月中就有媒體拍到Miley手上戴着這枚戒指。上月23日，Miley慶祝其33歲生日時亦戴着這枚鑽戒。

33歲的Miley與27歲的Maxx從2021年開始拍拖，Miley前年接受英國版《Vogue》訪問時透露，他們於幾年前的夏天在朋友安排下的盲約中認識。2021年11月，他們一起出席時裝騷並公開戀情。Miley之前與「雷神弟」里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）有過短暫婚姻，兩人於2018年12月結婚，翌年8月分居並申請離婚，終在2020年2月完成離婚手續。之後里安與名模Gabriella Brooks拍拖，並於今年9月宣布訂婚。