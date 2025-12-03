譚耀文個唱騷前默哀 14歲掌上明珠拉大提琴技驚四座 黎姿細佬車禍後罕露面

譚耀文昨晚（2日）於麥花臣場館舉行一場《In Full CHARACTER》演唱會，《聲秀》學員胡港豐、布子殷亦參與演出。而譚耀文和主辦單位對於大埔宏福苑發生的火災事故感到非常心痛，望能略盡綿力，故合共捐贈六位數字港元，幫助受火災影響的居民。是晚演出吸引到胡鴻鈞、查小欣、黎姿弟弟黎嬰、陳淑芬、周吉佩、翁子光、湯寶如、米雪、伍仲衡、肥媽、胡楓（修哥）、連炎輝、顏米高、伍建雄、鍾澍佳、樂易玲等入場欣賞外，譚耀文太太及女兒津如亦現身支持。

譚耀文唱《為你解悶》有段故

演唱會開始，身穿黑色西裝的譚耀文與一身素服打扮的樂手出場，默哀悼念大埔宏福苑五級火死難者，又向受傷及受災人仕致以深切慰問。隨後譚耀文唱出《What the World Needs Now（is Love）》。其後譚耀文一改形象，換上白色閃衫跳唱《為你解悶》，炒熱氣氛，不過他緊隨唱出《聖鬥士星矢》時險些絆倒。譚耀文指開演唱會既開心又興奮，多謝大家參與，他形容看似簡單的說話，其實自己花了37年的努力去完成，他說：「《為你解悶》係我第一首派台歌，我向自己發誓，如果開演唱會，呢首歌一定係我開場歌。」

譚耀文寫信畀梅艷芳

當胡港豐、布子殷合唱後，譚耀文著他們介紹自己，又搞Gag指布子殷英文名「Newspaper」。譚耀文跟聲秀學員合唱後，稱希望他們發光發亮，笑說轉眼間自己變成「為人師表」。譚耀文懷念新秀時的導師，繼而唱《懷念》送給對方，之後，台上播放他跟師傅梅艷芳多張合照，配上歌曲《親愛的人》音樂，螢幕顯示他寫給梅艷芳的親筆信。之後譚耀文戴上黑超，以全黑造型跳唱一連串快歌《黑夜的豹》、《壞女孩》、《妖女》、《拒絕再玩》、《無心睡眠》，掀起全晚高潮，觀眾報以熱烈掌聲，他激動得低頭流淚，不時以紙巾拭淚，稱多謝舞蹈員捱夜陪他排舞，他說：「疫情期間好迷惘，唔知前路係點。學好結他想喺演唱會上表演，但屬『小學雞』程度。」並自彈自唱《喜歡你是你》。

譚耀文大仔細女登場

輪到譚耀文大仔皓哲（Daniel）在螢光幕出現，拉起大提琴祝福爸爸good show，而細女津如（Tamia）在台上充當大提琴手，為爸爸伴奏歌曲《峰火晴天》。譚耀文笑問女兒幾多歲，津如指14歲後，他稱女兒正應付考試，依然努力練琴。津如說：「好開心參與爸爸演唱會。」最搞笑譚耀文乘機問女兒有沒無拍拖，問女兒有無男朋友，津如笑而不答，嚇到他說：「咁笑法！我好驚呀！」

譚耀文冧妻爆愛的宣言

Encore後，譚耀文再度出場，唱出《悠長假期》及《殭屍奇鴨》，走到台下跟觀眾握手。他返回台上，再感動落淚，「我冇諗過夢想成真，37年後開騷，好多謝大家，我埋頭苦幹拍戲，冇諗過唱歌，係你哋留意我，畀鼓勵我。」當譚耀文獻唱《童年》時，螢幕上播放他跟家人的合照，他特別多謝太太，令他可以專注工作，見證住子女成長，「我由唔識變到好有父愛，成熟穩重咗好多，多謝太太教他咗我好多。」最後唱《美麗曾經》時，再次哽咽多謝觀眾支持，預告明年一月在廣州開騷，結束是晚演唱會。