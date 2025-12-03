黃曉明舊愛葉珂處境坎坷？哀嘆單親媽媽需獨自償還借貸 網民細思極恐質疑是劇本？

現年48歲的內地男星黃曉明，於2022年與楊穎（Angelababy）結束七年婚姻後，曾被爆料戀上33歲內地網紅葉珂，最初二人一直未有認愛，直至去年中秋，黃曉明突然承認與葉珂的關係，但感情維持約一年便宣佈分手。其後葉珂被拍到腹大便便，並傳出於今年2月誕下女兒，更指BB父親為黃曉明。近日（12月1日）葉珂在視頻做直播帶貨時，頻頻傳出嬰兒喊聲，引起不少網友熱議。

葉珂產後復出開直播

今年7月，葉珂在產後復出直播，並自爆「生完寶寶」，更自稱自己是33歲單親媽媽。近日葉珂再開直播時，鏡頭外竟然傳出嬰兒的喊聲，於是她短暫中斷一工作，並表示：「這個小寶寶，媽呀就哇啦哇啦叫！」旁邊的助理說剛上去看時關了兩道門，但葉珂還是放不下心，續說：「我要去瞄她一眼！」然後離開直播鏡頭，查看跑去安撫女兒。之後葉珂解釋「關兩道門仍隔不住孩子哭聲」，還自稱「單親媽媽需獨自償還房貸車貸」，並強調「賺錢不丟臉」。

葉珂被指設計劇本

葉珂與前夫育有2個孩子，跟曉明生的女兒是第3胎，產後不久已極速收身，回復Fit爆身材。當日她在這場直播童裝中，令銷售量激增，被網民質疑BB的哭聲竟會穿透兩道門，甚至懷疑是她設計出來的劇本。

