80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮

近日，有網民在Facebook的「舊相重溫」群組中，分享前TVB藝人甘國衛與第二任太太朱璧汶（又名朱小寶）的近照，隨即引來一批年長網民熱烈討論。照片中，甘國衛與朱璧汶在街頭合照，笑容燦爛，幸福之情溢於言表。不少網民大讚年近70的甘國衛保養得宜，更羨慕二人結婚35年依然恩愛如初。

《歡樂今宵》曾直擊甘國衛與朱璧汶婚禮

甘國衛與朱璧汶同為當年的TVB藝員，甘國衛在劇集中多數飾演奸角，亦曾加入《歡樂今宵》，在《鹿鼎記》中飾演「德格勒」，以及《神鵰俠侶》中的「趙志敬」亦是他的代表作。而其妻朱璧汶亦是活躍的演員，二人亦不時亮相綜藝節目。他們當年的婚禮更獲《歡樂今宵》為他們製作特輯，直擊結婚過程，見證了這對璧人共諧連理。

從當年的電視畫面截圖可見，穿上白色婚紗的朱璧汶明艷照人，而身穿禮服的甘國衛則英氣十足。《歡樂今宵》紀錄了二人從簽署結婚證書、交換戒指、深情一吻，到婚宴的一些甜蜜時刻。在婚宴上，《歡樂今宵》的主持人更現場訪問一對新人，場面非常熱鬧溫馨，也讓全港觀眾分享了他們的喜悅。

甘國衛淡出幕前鑽研佛學

事隔多年，甘國衛與朱璧汶已淡出幕前，生活低調。甘國衛在1980年代接觸佛學和粵曲文化後，於1990年代拍完《大唐名捕》便逐漸淡出幕前。直至近年才以玩票性質接拍劇集，分別拍過ViuTV劇集《婚內情》及《娛樂風雲》，但都是演閒角。

甘國衛轉型成為佛學講師，更在2005年開班教授粵曲演唱技巧。據悉，他也在元朗經營素食餐館。近年，甘國衛與太太朱璧汶不時在粵曲演唱會、社區活動中作公開演出。而甘國衛時常拍片講佛學，並上載到YouTube，可見二人生活愜意，信仰虔誠。 這次的近照曝光，讓不少觀眾勾起了當年的集體回憶。網民紛紛留言：「甘國衛keep得好好」、「佢哋真係恩愛幾十年」、「模範夫妻」。

