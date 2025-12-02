甄子丹任「金獅大賞」評審領全場默哀 深切關懷災民：與你們同在 捐港幣100萬支援宏福苑解困

大埔宏福苑五級大火造成嚴重傷亡，不少藝人慷慨捐助遇難居民渡難關，國際動作巨星甄子丹在災後率先熱心捐出100萬善款支援災民，昨日首屆新加坡「國際華語電影金獅大賞」頒獎典禮上，戴黑絲帶出席的甄子丹在台上帶領全場默哀。

對不幸逝去的生命感到心碎

上星期大埔宏福苑發生五級大火，奪去過百居民的寶貴生命，千多戶家庭頓失美滿家園，令人痛心，關懷災情的甄子丹在火災後，即時捐出港幣100萬元予香港各界扶貧促進會，以支援大埔宏福苑火災居民解困。甄子丹昨日應邀為第一屆新加坡「國際華語電影金獅大賞（Golden Singa Awards）」擔任評審及頒獎嘉賓，而金獅大賞的籌委會已宣佈鑒於香港大埔宏福苑嚴重火災釀逾百傷亡，為向罹難者致以尊重，取消紅地毯及雞尾酒招待會，頒獎典禮則照原定計劃舉行。

難掩愁緒戴上黑絲帶現身

帶著沉痛心情的甄子丹難掩愁緒，戴上黑絲帶現身台上，致辭時提到大埔宏福苑發生火災，帶領全場嘉賓為一眾受災者默哀。甄子丹坦言這場災難中不幸逝去的生命都令他感到心碎：「電影是可以跨越語言的藝術，它不僅是讓我們彼此靠近，也讓我們在面對生命情感人性，擁有一個共同的語言。上個星期在香港發生的災難，我相信大家都知道，當中每個不幸逝去的生命都令我心碎，對所有正在經歷這場難以想像的痛苦的家庭，我們與你們一同哀悼，我們與你們同在，對於那些英勇無畏的消防員們，我們看到你們的偉大，我們向你們致以最誠摯的謝意，請允許我邀請在場的每一位，與我一同默哀，讓我們以最沉靜的心，向火災中的遇難者致哀，向痛失至親的家庭寄予最深切的關懷。」

劉青雲憑《爸爸》稱金獅影帝

首屆「金獅大賞」前晚頒發多個電影獎項，內地影星宋佳憑《好東西》封金獅影后，香港影星劉青雲憑《爸爸》稱金獅影帝，《爸爸》同時獲頒最佳導演及最佳劇本兩項殊榮，英皇電影《破‧地獄》則榮膺最佳影片大獎。不過多位得獎者當晚未能出席頒獎禮，派代表出席領獎。