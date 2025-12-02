大埔宏福苑五級火丨TVB最索後母捐逾十箱物資 返港即開支票：做咗懸在心頭幾天的事

大埔宏福苑五級火，造成嚴重傷亡，摧毀了無數家庭，令全城陷入悲痛，社會各界都積極為災民提供支援，演藝界亦有不少熱心人士伸出援手，出錢出力，合力幫助災民早日重建家園。有TVB「最強繼母」的楊卓娜亦盡綿力，捐出5萬元及物資支援大埔受災居民。

楊卓娜：獻上一份綿薄之力

今日（12月2日）楊卓娜在IG上載開支票及入數紙的照片，向因火災而痛失家園的大埔居民施以援手，並留言表示：「返到香港啦！終於做咗懸在心頭幾天的事！」還寫道：「僅代表MallNatural全體同事和支持我們平台的各位兄弟姊妹，為大埔宏福苑獻上一份綿薄之力，與受災的居民共渡難關。不懂豪言狀語，只知道復健，重建之路仍然漫長，即使十元八塊的捐助，如恆河沙數，能積少成多，哪怕是最微弱的星火，亦能燦燃暗黑的困途！隨喜功德！愛心不分大小，一點點微光，彼此守望，不以善小而不為！一滴水雖小，但能匯聚成河；一顆心雖微，但能溫暖人間！」

楊卓娜願居民早日走出陰霾

楊卓娜願居民早日走出陰霾：「祈願逝者離苦得樂，生者早日走出陰霾，重拾對生命的勇氣和熱情！願我們在黑暗裡，成為彼此的小小光亮！願我們擁有愛分享的心，對世界回饋！」她亦希望大家以感恩的心去創建更美好的社區，更美好的香港！此外，楊卓娜回港前亦着同事準備了十數箱一次性的梳洗用品給有需要的居民，並以將物資交到大埔區議員分派。

