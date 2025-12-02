楊千嬅個唱遇信號干擾 團隊果斷應變保演出 第三場出意外特技人懸吊半空至完場

一連六場的「楊千嬅Live My LIVE演唱會」昨晚進行第三場演出。儘管開場前及表演期間，因天氣乾燥導致部分電子接收儀器出現信號問題，引發舞台設備小狀況，但團隊反應迅速，確保所有表演順利完成，贏得觀眾讚賞。

演出開始前，大會已發現部分無線設備受不明信號干擾。開場時，原定載著楊千嬅緩緩駛向主舞台的渡船，因信號接收問題意外停止。千嬅處變不驚，在完成歌曲《舊地》後，穿著八吋高跟鞋從容步下舞台，優雅漫步至主舞台位置。其後演唱《最好的債》時，一位特技人員「峰哥」的升降裝置亦出現類似問題，無法正常降下。基於最高安全準則，現場指揮中心立即啟動應急預案，在確認「峰哥」個人安全裝備運作絕對正常後，決策讓其於高空原位等待，直至演出結束、觀眾完全離場，方在安全可控的環境下由專業團隊協助返回地面。

演出結束後，千嬅與團隊馬上換裝返回舞台，親自慰問安全著地的「峰哥」，直至確定他一切安好。儘管檢查確認機械安全無礙，主辦方「正向文化娛樂」楊千嬅老公丁子高為了徹底消除任何不確定性，團隊仍決定餘下三場演出暫停此空中特技環節，將以其他方式完成該部分表演。

千嬅昨晚 talk 位時，亦跟觀眾說：「開場時舞台底下非常混亂，我要在整片LED地屏上像長跑一樣，幾乎跑出館外，衝足一百米才能上台，所以有時大家會見我氣喘。」她亦笑著解釋演出稍延遲開騷的原因：「可能今晚浪大，『船』拋錨遲到，我喺『船底』搞咗一陣，諗方法爬上船，開場時聲音都有啲震，差啲要游過嚟，要大家等咗一陣，真係唔好意思。」

主辦方隨後亦發出詳細說明，向公眾解釋事件中的專業安全考量與處理流程，強調所有決策均以人員安全為最優先，並感謝觀眾的理解與包容。團隊每日均進行嚴謹設備檢查，此次為極罕見的突發技術狀況。事故發生後，團隊已於翌日清晨進行全面且更嚴格的檢測與測試，確保後續演出百分百安全可靠。

