大埔宏福苑五級火丨洪卓立演唱會延期竟被質疑門票滯銷 霸氣反擊：阿媽都攞唔到飛

大埔宏福苑11月26日發生嚴重五級火，造成逾百人傷亡，包括一名消防員殉職。大批藝人紛紛捐贈出錢出力，為災民送暖外，多位原定開騷歌手，亦因火災而將演出延期甚至取消。洪卓立原定前晚（30日）在旺角麥花臣舉行《洪卓立探索者巡迴音樂會香港站》，也因此延期。不過卻有網民質疑洪卓立的演唱會真正取消原因，他亦高EQ回應。

洪卓立：次次都開唔成

洪卓立在大埔火災後宣布演唱會延期，更在threads連發兩帖抒發感受：「有朋友覺得我好黑仔，同麥花臣八字唔夾，次次都開唔成，但請原諒我真係無咁專業、堅強，可以照開音樂會專心唱歌比大家聽！」洪卓立認為對比近日發生的一切，寧願再等六年才開騷：「確實香港站等咗6年，中間經歷咗好多困難，同事、樂隊、導演組亦辛苦咁籌備咗幾個月，但對比呢幾日發生嘅一切，音樂會算係咩嘢？我算係咩嘢？我寧願等多六年甚至乎取消」。

相關閱讀：洪卓立封塵歌變求婚hit song 江門巡迴曾擔心票房 近3千座位順利爆滿

洪卓立捐錢助災民

洪卓立坦言：「實在想像唔到上到台用咩心情去唱歌，諗咩畫面去比自己唱歌？希望買咗飛嘅朋友可以明白體諒，亦都多謝公司同主辦方呢個決定，之後點樣做就請靜待交俾佢哋去思考處理。」洪卓立更怕自己會添亂：「請原諒我嘅癲癇，去唔到現場幫手，實在怕去到現場咁多人，Touch wood我太緊張發作，會增添混亂，只能夠叫做捐少少錢，盡量幫手push repost，甚至乎有冇叫幫到手其實自己都唔知道。」

洪卓立反擊批評者

不過有網民卻質疑洪卓立取消演出，是否與門票銷量有關。洪卓立隨後出PO回應：「我哋並不是因為甚麼滯消而延期，甚至可能取消，只係我哋覺得依家呢個咁沉重嘅時間，完全唔適合去做我呢個音樂會嘅主題。」洪卓立對被網民質疑睇得開：「多謝各位關心，放心我無事，直頭係好小事，請不要把焦點放喺我身上，請繼續做要幫／想幫嘅事，尋晚睇完啲相有感而發，忍唔住放咗負 sorry！」更反擊批評他的網民說：「你唔中意我、覺得我唔紅、過氣、唱歌難聽無料，完全都可以，但唔代表我哋無努力。母親大人想要多兩張飛都拎唔到比佢，慶幸重（仲）有一班陪我一樣等咗六年嘅老朋友，而延期甚至乎取消，公司、主辦、導演組，係都要賠錢。」

洪卓立望大家放鬆心情

洪卓立還推薦網民如需要情緒出口，可以睇其他演出：「情緒需要出口，如果大家想輕鬆吓，不妨買飛支持照常舉行嘅音樂會/演唱會/舞台劇，界自己放空休息，跳出個沉重嘅心情幾個鐘，我相信台上嘅演出者其實都未必好受，但尊敬佢哋，除咗捐出收益做善事，亦可以令大家有位置放鬆放空休息幾個鐘」，洪卓立還透露工作已安排到明年年底。

相關閱讀：洪卓立又病倒！貼藥物相引惴測 去年分手暴脹至200磅昔日多次被傳「死訊」