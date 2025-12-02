甄志強遺孀心碎首發聲：痛像潮水般洶湧 方心媛長文悼亡夫 兩張相道盡思念

前亞視小生甄志強於10月底在上海離世，終年59歲。其遺孀方心媛日前在甄志強的抖音帳號上發文，以一篇長文深情悼念亡夫，並附上兩張充滿回憶的照片，字裡行間流露出無盡的思念與悲痛。

甄志強遺孀：痛像潮水般洶湧而來

方心媛在文中寫道：「得知消息時，心底那片突然被抽離的空白，那種痛像潮水般洶湧而來，讓人喘不過氣」，坦言此刻很想能再次擁抱他。她形容丈夫是生命中最重要的人，是攜手走過最低谷的伴侶，是彼此靈魂的依靠，兩人共同編織的回憶、無需言語的默契，已化作她生命的一部分。

方心媛呼籲珍惜身邊人

方心媛堅強地表示，這些珍貴的回憶不會因他的離去而消散，「反而會在這時光里沉澱成永恆的星光，照亮我未來的路」，並相信丈夫一定希望她能繼續擁抱生活的美好。文中，她感謝丈夫「讓我的平凡生活裏帶上無比浪漫的旅程」，也為丈夫在多姿多彩的生活後，能回歸平淡，找到屬於自己的幸福而感恩。文末，她感嘆人生無常，呼籲大家要好好愛自己，珍惜身邊的伴侶，「每天跟對方來一個擁抱和說聲『我愛你』」。

除了這篇感人至深的長文，方心媛還分享了一張夫妻倆在餐廳舉杯共飲的照片，以及一張甄志強面帶陽光笑容的獨照。照片中的甄志強展露笑容，展現出陽光開朗的一面。這份真摯的悼念感動了許多網民，也讓人再次懷念這位昔日的螢幕小生。

圈中人致花牌悼念甄志強：