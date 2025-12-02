Clockenflap音樂盛典世界級陣容齊集香港 傳奇英國天團 BLOC PARTY 周六壓軸 愛爾蘭殿堂樂隊 MY BLOODY VALENTINE 周日登場

Clockenflap 音樂及藝術節2025將於12月5至7日在中環海濱舉行，已公布陣容包括VAUNDY、RICH BRIAN、JACOB COLLIER、FRANZ FERDINAND 及 BETH GIBBONS。近日完整音樂陣容震撼面世！多個強勢新增名字以及周六、日壓軸勁旅全面釋出，傳奇英國獨立搖滾天團 BLOC PARTY 將於音樂節周六壓軸時段送上珍貴的香港首演，大玩出道26年來無數經典大熱與精彩新曲；而周日壓軸重頭名字更有同樣首次來港演出的愛爾蘭 shoegaze 神級殿堂 MY BLOODY VALENTINE，誓將以其招牌迷幻音牆點綴維港璀璨夜空。

JACE 陳凱詠周日登場

不容錯過的香港首演還有J-pop界兩位最炙手可熱的超新星日本歌手，包括前另類J-pop偶像團體 You'll Melt More!成員ANO，以及來自人氣組合 Sexy Zone、現獨立發展的 KENTO NAKAJIMA 中島健人，兩位同樣將於周六登陸 Clockenflap 舞台。其他新公布名字包括美國獨立民謠搖滾英雄 BRIGHT EYES（日）、即將在明年二月舉行首個紅館個唱的本地人氣歌手及演員 JACE 陳凱詠（日）、治癒系中泰混血香港唱作女歌手 MOON TANG（五）和台灣獨立樂團 WENDY WANDER 溫蒂漫步（五），以及一系列匯聚了香港創意工作者與音樂人的跨界別特別合作等。

匯集百億流量音樂盛典

本年度音樂節特意邀來一眾近年在環球音樂界造成鉅大影響的音樂單位，締造一個匯集百億流量的音樂盛典。當中爆紅名字包括：帶來為 《鏈鋸人》等多部大熱動漫創作主題曲的J-pop新晉超級巨星 VAUNDY，他將在周五晚壓軸時段獻上日本以外的首次現場演出，機會難逢，樂迷萬勿錯過；與 bbno$ 合作2021年超熱單曲《edamame》的印尼饒舌巨星 RICH BRIAN（六）；獲獎無數的英國唱作奇才及多樂器演奏家 JACOB COLLIER（五）；日本前另類 J-pop 女團 You’ ll Melt More! 前成員、現為超人氣創作歌手及模特兒的 ANO（六）； 以70億流量全球熱爆單曲《Let Her Go》聞名的英國獨立民謠唱作人 PASSENGER（五），以及創作20億播放量 viral 神曲《comethru》的美國歌手 JEREMY ZUCKER（日）。